سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟
بھارت 2 اکتوبر سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنا ہے۔ BCCI نے ایک بار پھر سرفراز خان کو سلیکٹ نہیں کیا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 5:23 PM IST
حیدرآباد: ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی ہوم سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سلیکٹرز نے جب 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا تو دائیں ہاتھ کے بلے باز سرفراز خان کا نام شامل نہیں کیا گیا جس سے سرفراز کے مداحوں اور کرکٹ شائقین ان کی عدم موجودگی پر کافی حیران رہ گئے۔ اب اس کی وجہ سامنے آگئی ہے۔
سرفراز خان کو بھارتی ٹیم سے کیوں باہر کیا گیا؟
سرفراز خان نے حال ہی میں اپنے وزن پر بہت محنت کی ہے۔ اس نے کافی وزن کم کیا ہے اور کافی فٹ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم 2 سے 14 اکتوبر تک ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ چیف سلیکٹر اجیت اگرکر نے اب سرفراز خان کو ٹیسٹ سیریز سے باہر کرنے کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے انہیں منتخب نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی۔
🚨 Presenting #TeamIndia's squad for the West Indies Test series 🔽#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/S4D5mDGJNN— BCCI (@BCCI) September 25, 2025
اگرکر نے سرفراز کے اخراج کے پیچھے حقیقت کا انکشاف کیا
درحقیقت بھارت کے چیف سلیکٹر اجیت آگرکر نے پریس کانفرنس میں سرفراز خان کی ٹیم سے باہر ہونے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرفراز کواڈریسیپس انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہیں۔ وہ فی الحال بی سی سی آئی کے سینٹر آف ایکسیلنس (COE) میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرفراز خان کو انجری کے باعث ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وہ میچ کھیلنے کے لیے پوری طرح فٹ نہیں ہے۔ سرفراز کے 29 ستمبر تک فٹ ہونے کی اطلاع تھی لیکن سلیکشن کے وقت تک وہ مکمل طور پر فٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کا انتخاب ناممکن تھا۔ انہیں ایرانی ٹرافی کے لیے انڈیا اے ٹیم سے بھی باہر رکھا گیا ہے۔ اب وہ رنجی ٹرافی میں ممبئی کے لیے ریڈ بال کرکٹ میں واپس آسکتے ہیں۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ
شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہول، سائی سدرشن، دیو دت پاڈیکل، دھرو جوریل، رویندر جڈیجہ، واشنگٹن سندر، اکسر پٹیل، جسپریت بمراہ، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسید کرشنا، نتیش کمار ریڈی، نارائن جگڈیسن۔