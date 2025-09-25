ETV Bharat / sports

سلیکٹرز نے سرفراز خان کو کیوں سائیڈ لائن کیا؟ سرفراز خان کے اخراج کی وجہ جانیے کیا ہے؟

بھارت 2 اکتوبر سے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنا ہے۔ BCCI نے ایک بار پھر سرفراز خان کو سلیکٹ نہیں کیا ہے۔

سرفراز خان (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 5:23 PM IST

حیدرآباد: ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی ہوم سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بھارتی سلیکٹرز نے جب 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا تو دائیں ہاتھ کے بلے باز سرفراز خان کا نام شامل نہیں کیا گیا جس سے سرفراز کے مداحوں اور کرکٹ شائقین ان کی عدم موجودگی پر کافی حیران رہ گئے۔ اب اس کی وجہ سامنے آگئی ہے۔

سرفراز خان کو بھارتی ٹیم سے کیوں باہر کیا گیا؟

سرفراز خان نے حال ہی میں اپنے وزن پر بہت محنت کی ہے۔ اس نے کافی وزن کم کیا ہے اور کافی فٹ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم 2 سے 14 اکتوبر تک ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ چیف سلیکٹر اجیت اگرکر نے اب سرفراز خان کو ٹیسٹ سیریز سے باہر کرنے کے حوالے سے اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے انہیں منتخب نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی۔

اگرکر نے سرفراز کے اخراج کے پیچھے حقیقت کا انکشاف کیا

درحقیقت بھارت کے چیف سلیکٹر اجیت آگرکر نے پریس کانفرنس میں سرفراز خان کی ٹیم سے باہر ہونے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سرفراز کواڈریسیپس انجری کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہیں۔ وہ فی الحال بی سی سی آئی کے سینٹر آف ایکسیلنس (COE) میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرفراز خان کو انجری کے باعث ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ وہ میچ کھیلنے کے لیے پوری طرح فٹ نہیں ہے۔ سرفراز کے 29 ستمبر تک فٹ ہونے کی اطلاع تھی لیکن سلیکشن کے وقت تک وہ مکمل طور پر فٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کا انتخاب ناممکن تھا۔ انہیں ایرانی ٹرافی کے لیے انڈیا اے ٹیم سے بھی باہر رکھا گیا ہے۔ اب وہ رنجی ٹرافی میں ممبئی کے لیے ریڈ بال کرکٹ میں واپس آسکتے ہیں۔

ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھارتی اسکواڈ

شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہول، سائی سدرشن، دیو دت پاڈیکل، دھرو جوریل، رویندر جڈیجہ، واشنگٹن سندر، اکسر پٹیل، جسپریت بمراہ، کلدیپ یادو، محمد سراج، پرسید کرشنا، نتیش کمار ریڈی، نارائن جگڈیسن۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

