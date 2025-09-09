ایشیا کپ کا آج سے ہوگا آغاز، افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا افتتاحی میچ
ایشیا کپ 2025 کا پہلا میچ آج سے ابوظہبی کے شیخ زائد کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔
Published : September 9, 2025 at 11:46 AM IST
نئی دہلی: ایشیا کپ 2025 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ جس میں بھارت، عمان، پاکستان اور یو اے ای کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے جب کہ گروپ بی میں افغانستان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور سری لنکا شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ میں کل 19 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔
پہلا میچ افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا
ایشیا کپ کا 17واں ایڈیشن متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ جہاں ایشیا کپ 2025 کا افتتاحی میچ 9 ستمبر یعنی منگل کو ابوظہبی کے شیخ زائد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارت میں 8 بجے شروع ہوگا جب کہ ٹاس 7:30 بجے ہوگا۔ ہانگ کانگ کی کپتانی یاسم مرتضیٰ کریں گے جب کہ افغانستان کی کپتانی راشد خان کریں گے۔
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐜𝐭!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 8, 2025
🇦🇫🆚🇭🇰
🕰: 7:00 PM IST
Watch the thrilling action from 9th September, LIVE on Sony Sports Network channels & Sony LIV!#ACCMensAsiaCup2025#DPWorldAsiaCup2025#SonySportsNetwork pic.twitter.com/wqmGXegd1z
پچ رپورٹ اور موسم
ابوظہبی کے شیخ زائد کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ دبئی کے مقابلے اسپن کے لیے قدرے کم سازگار ہے۔ ایسی صورتحال میں افغانستان کو زبردست پیس اٹیک کا فائدہ مل سکتا ہے۔ شام کے وقت یہاں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ ایسی صورتحال میں کھلاڑیوں کی فٹنس کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔
اعداد و شمار افغانستان کے حق میں
ابوظہبی میں افغانستان کا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ریکارڈ متحدہ عرب امارات کے کسی بھی گراؤنڈ سے بہتر ہے۔ یہاں اس نے 11 میچ جیتے ہیں اور 5 ہارے ہیں۔ وہ اس گراؤنڈ پر اپنا واحد میچ 2015 میں ہانگ کانگ کے خلاف ہارا تھا۔
افغانستان اور ہانگ کانگ کا ممکنہ پلیئنگ 11
افغانستان: رحمان اللہ گرباز (وکٹ کیپر)، ابراہیم زدران، صدیق اللہ اتل، درویش رسولی، کریم جنت، عظمت اللہ عمرزئی، راشد خان (کپتان)، محمد نبی، اے ایم غضنفر، نور احمد، فضل الحق فاروقی۔
ہانگ کانگ: انشومان رتھ، ذیشان علی (وکٹ کیپر)، بابر حیات، نزاکت خان، میتھیو کوٹزی، یاسم مرتضیٰ (کپتان)، احسان خان، اعزاز خان، عتیق اقبال، نصراللہ رانا، آیوش شکلا۔
ایشیا کپ 2025 کا دوسرا میچ 10 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اس میچ میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم یو اے ای کے ساتھ کھیلتی نظر آئے گی۔ سوریہ کمار یادو کی کپتانی والی ٹیم اس ٹورنامنٹ کا آغاز جیت کے ساتھ کرنا چاہے گی۔