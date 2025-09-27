آئی سی سی نے فائنل سے قبل سوریا، رؤف اور فرحان کو سزا دی، رپورٹس نے بڑا انکشاف کر دیا
PCB نے کپتان سوریا کے خلاف ICC میں شکایت درج کرائی۔ BCCI نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف شکایت درج کرائی۔
Published : September 27, 2025 at 11:09 AM IST
حیدرآباد: ایشیا کپ 2025 میں پاکستان اور بھارت کا میچ پہلے دن سے ہی تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ یہ میچ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن سندور کے بعد کھیلا گیا تھا اور اس کا اثر کھلاڑیوں پر واضح طور پر نظر آرہا تھا۔ گروپ مرحلے کے دوران بھارتی کپتان نے ٹاس پر پاکستانی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی میچ جیتنے کے بعد کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اس واقعہ نے ایک نیا تنازعہ کھڑا کردیا۔ میچ کے بعد پریزنٹیشن کے دوران، ہندوستانی کپتان سوریہ کمار نے جیت کو پہلگام حملے کے متاثرین اور ملک کی مسلح افواج کو وقف کیا۔
ہاتھ نہ ملانے کے تنازعہ کے بعد، بھارت اور پاکستان سپر فور میں ایک بار پھر آمنے سامنے ہوئے۔ پاکستان ہار گیا، لیکن یہ میچ خود ہی تنازعات میں گھرا ہوا تھا۔ میچ کے دوران پاکستان کے فاسٹ باؤلر حارث رؤف نے ہوائی جہاز کے حادثے کی طرف اشارہ کیا، جب کہ صاحبزادہ فرحان نے نصف سنچری بنانے کے بعد بندوق کا جشن منایا۔
🚨 HARIS RAUF - BANNED FOR 3 MATCHES 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 26, 2025
- ICC is going to impose a 3 match ban on Haris Rauf including 100% match fees from 21st sept match for bringing " war references" to the cricket ground & misbehaving with fans 😮
- what's your take #INDvsPAK pic.twitter.com/TtIfmlSVSY
ثریا، رؤف اور فرحان کو جرمانہ کیا گیا
ایک رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے پاکستان کے حارث رؤف پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور اوپنر صاحبزادہ فرحان کو مینز ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں اتوار کو بھارت کے خلاف سپر 4 میچ کے دوران متنازعہ اشاروں پر سرزنش کی۔ کرکٹ شائقین کا خیال ہے کہ یہ اشارہ آپریشن سندور کے دوران ہندوستانی طیارے کو مار گرانے کے پاکستان کے جھوٹے دعوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
" a cricketer by hobby, a terrorist by nature."— Akash (@AdvAkashji) September 21, 2025
shahibzada farhan terrorist-style ak-47 gun celebration in #AsiaCupT20 cheered in Pakistan. #indvspak2025 pic.twitter.com/H13zJFbEi9
پاکستان کرکٹ بورڈ سوریا کے اس بیان پر برہم ہوگیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے میچ کے دوران سیاسی بیانات دے کر سیاست کو کھیل میں لایا ہے۔ نتیجتاً، انہوں نے آئی سی سی میں شکایت درج کرائی، جس میں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دریں اثنا، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) حارث رؤف کے اشارے اور فرحان کے بندوق کے جشن سے ناخوش تھا اور انہوں نے آئی سی سی میں شکایت بھی درج کرائی۔
اب جب کہ آئی سی سی نے ان تینوں کھلاڑیوں کے بارے میں اپنی انکوائری مکمل کر لی ہے، رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ رؤف کو ہوائی جہاز کے حادثے کے اشارے اور سوریہ کمار کے سیاسی بیان پر ان کی میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ کیا گیا ہے، جب کہ فرحان کو اسی میچ کے دوران بلے سے فائر کرنے پر سرزنش کی گئی ہے۔
آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی
تینوں کھلاڑی کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت لیول 1 کے جرم کا قصوروار پایا گیا، جس میں عام طور پر ان کی میچ فیس کا 50 فیصد تک جرمانہ اور ایک یا دو ڈیمیرٹ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں، کھلاڑیوں کو صرف مالی جرمانہ اور وارننگ دی گئی ہے، بلکہ واضح طور پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ دوبارہ ایسی خلاف ورزیاں نہ دہرائیں۔ تاہم، کریک بز کی رپورٹ کے مطابق، فرحان پر جرمانہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسے صرف بورڈ نے خبردار کیا ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ رؤف اور فرحان دونوں نے اپنے رویے کا دفاع کیا۔ رؤف نے کہا کہ ان کے "6-0" کے اشارے کا کوئی مطلب نہیں تھا اور وہ ہندوستان کا حوالہ نہیں دے رہے تھے۔ فرحان نے اپنے دفاع میں سابق ہندوستانی کپتانوں ایم ایس دھونی اور وراٹ کوہلی کے بلے سے اسی طرح کے جشن کا حوالہ دیا۔
ایشیا کپ 2025 فائنل
واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 28 ستمبر کو جاری ٹورنامنٹ میں تیسری بار آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ فائنل میچ ہوگا۔ بھارتی ٹیم ٹورنامنٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے۔ جب کہ پاکستان ٹورنامنٹ کے دونوں مراحل میں کھیلے گئے چھ میں سے دو میچوں میں بھارت کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے۔