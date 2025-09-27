ETV Bharat / sports

سپر اوور میں رن آؤٹ ہونے کے باوجود سری لنکن بلے باز ناٹ آؤٹ! کیا ہے آئی سی سی کا اصول؟

سنجو سیمسن کے رن آؤٹ کرنے کے باوجود داسن شناکا کو ناٹ آؤٹ کیوں دیا گیا؟

داسن شناکا کو ناٹ آؤٹ کیوں دیا گیا؟ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 12:36 PM IST

حیدرآباد: بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ 2025 کے سپر 4 مرحلے کا فائنل میچ ٹورنامنٹ کا اب تک کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ ثابت ہوا۔ بھارت کے 202 رنز کے جواب میں سری لنکا بھی 202 رنز بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد سوریہ کمار یادیو نے ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے سپر اوور کی پہلی ہی گیند پر تین رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔

میچ میں پہلے ہی کافی ڈرامہ دیکھنے میں آیا کیونکہ میچ ٹائی ہونے کے بعد سپر اوور میں چلا گیا۔ داسن شاناکا کے ایک عجیب و غریب واقعے نے شائقین کرکٹ کو الجھن میں ڈال دیا۔ شاناکا کو وکٹ کیپر سنجو سیمسن کے رن آؤٹ ہونے کے باوجود ناٹ آؤٹ دیا گیا۔

شناکا کیوں رن آؤٹ نہیں ہوئے؟

سپر اوور کی چوتھی گیند پر ارشدیپ نے آف اسٹمپ کے باہر یارکر پھینکا۔ شاناکا کا بیٹ گیند کو چھونے میں ناکام رہا اور گیند وکٹ کیپر کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کے باوجود شاناکا نے رن کی کوشش کی۔ تاہم، سیمسن، اسٹرائیکر کے آخر میں، گیند کو اسٹمپ پر لگا، جس کے نتیجے میں وہ رن آؤٹ ہوگیا۔ اس کے بعد ارشدیپ نے کیچ آؤٹ کی اپیل کی اور امپائر غازی سہیل نے بلے باز کو آؤٹ قرار دیا۔

جیسے ہی امپائر نے انگلی اٹھائی، شاناکا نے ریویو لیا، اور جب ری پلے سے واضح طور پر ظاہر ہوا کہ گیند بلے کو نہیں چھوئی، تو اسے کیچ آؤٹ نہیں دیا گیا۔ نئے قوانین کے مطابق پہلی اپیل پر گیند ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً انہیں رن آؤٹ نہیں دیا گیا۔ اس لیے دائیں ہاتھ کے بلے باز کو مہلت دی گئی کیونکہ پہلا فیصلہ ناٹ آؤٹ تھا۔

آئی سی سی کے قوانین کیا کہتے ہیں؟

آئی سی سی کے قوانین کے مطابق گیند جیسے ہی وکٹ کیپر تک پہنچتی ہے یا بلے باز کو امپائر کے ذریعے آؤٹ قرار دیا جاتا ہے اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔

آئی سی سی آرٹیکل 20 ان حالات کا خاکہ پیش کرتا ہے جن کے تحت گیند کو مردہ سمجھا جاتا ہے۔ قانون 20 کے مطابق، جب گیند آخر کار وکٹ کیپر یا باؤلر تک پہنچتی ہے تو اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک باؤنڈری ماری ہے۔ مزید برآں، ایک گیند کو بلے باز کے آؤٹ ہونے کے لمحے سے مردہ سمجھا جاتا ہے۔

بھارت بمقابلہ سری لنکا سپر فور میچ

میچ کے حوالے سے، بھارت نے ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ابھیشیک شرما کے 61 اور تلک ورما کے 49 رنز کی بدولت 202 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ تاہم، وہ سپر اوور میں صرف 2 رنز بنا سکے، جو بھارت نے پہلی ہی گیند پر حاصل کر لیا۔

