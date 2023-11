Congress Campaign in Joint Khammam District : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో గత ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ (Political Heat in Joint Khammam District ).. ఈసారీ ఎన్నికలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తల బలం, సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకు ఉన్న పార్టీగా.. ఈ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకోవడమే లక్ష్యంగా నేతలు ఎన్నికల వ్యూహరచన చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గుర్తుపై గెలిచి గులాబీ గూటికి చేరిన ఎమ్మెల్యేల నియోజకవర్గాలపై.. హస్తం పార్టీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.