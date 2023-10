Political Heat in Khammam District రసవత్తరంగా ఖమ్మం రాజకీయం.. నువ్వానేనా అంటూ బీఆర్​ఎస్​ కాంగ్రెస్​ ఢీ

Political Heat in Khammam District : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఎన్నికల్లో పైచేయి కోసం అధికార బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్‌ ఢీ(Congress and BRS clash in Khammam) అంటే ఢీ అంటున్నాయి. బీఆర్​ఎస్​లో అభ్యర్థుల ప్రకటన పూర్తై ప్రచారంలోకి దూకేందుకు ముమ్మరంగా సన్నద్ధవుతుంది. అభ్యర్థుల ప్రకటనకు ముందే నియోజకవర్గాల్లో అసంతృప్తులను బుజ్జగించేందుకు.. ముఖ్యనేతలను హస్తం పార్టీ రంగంలోకి దించింది. అంతా కలసిమెలిసి ముందుకెళ్లాలని జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు నిర్ణయించారు.