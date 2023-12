Semi Christmas Celebrations in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా చర్చిలను విద్యుత్ దీపాలతో అందంగా ముస్తాబు చేశారు. ప్రభుత్వం తరఫున పేదలకు క్రిస్మస్ కానుకలు (Christmas) అందజేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాటలు పాడుతూ ప్రభువును స్మరించుకున్నారు. ప్రముఖులు, రాజకీయవేత్తలు కేకులు కోసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

Ponguleti Distributed Gifts in Khammam District : ఖమ్మం జిల్లా పాలేరులో ప్రభుత్వం తరఫున నిర్వహించిన సెమీ క్రిస్మస్‌ సంబురాల్లో మంత్రి పొంగులేటి (Ponguleti Srinivas Reddy) శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆయనను గజమాలతో సత్కరించారు. అనంతరం ర్యాలీగా చర్చికి చేరుకున్నారు. పేదలకు బహుమతులు, దుస్తులు పంపిణీ చేశారు. కేక్‌ కోసి క్రైస్తవులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలు ప్రేమతో మెలగాలని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక అలా అన్నారు. మణుగూరులో జరిగిన సెమీ క్రిస్మస్‌ వేడుకలకు హాజరైన ఆమె నిరుపేదలకు దుస్తులు పంపిణీ చేశారు.

BRS MLAs Distributed Gifts on The Occasion of Christmas : క్రిస్టియానిటీ ద్వారా శాంతి నెలకొంటుందని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి (Kadiyam Srihari) అన్నారు. జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సెమీ క్రిస్మస్‌ కానుకలు పంపిణీ చేసి కేక్ కట్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ రకమైన మత విద్వేషాలు, కొట్లాటలు లేని సమాజాన్ని నిర్మించుకోవాలని, మతాలను సమానంగా గౌరవించినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడలో మాజీ సభాపతి పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి కేక్ కోసి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సర్కారు అందిస్తున్న దుస్తులను పేదలకు పంపిణీ చేశారు. పది మందికి సహాయం చేయడమే ప్రభువు మార్గం అన్నారు.