Leopard Panic : চিতাবাঘের আতঙ্ক নদিয়ার হরিণঘাটায় Published on: 57 minutes ago

নদিয়ার হরিণঘাটা পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের তারকনগরের যমুনা নদীর পারে একটি চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের (Panic of Leopards in Haringhata of Nadia) ৷ এক যুবক যমুনা নদীতে মাছ ধরার জন্য পাতা জাল দেখতে গিয়ে একটি প্রাণী দেখতে পান ৷ সেটি চিতাবাঘ বলে সন্দেহ হয় তাঁর ৷ এর পরেই স্থানীয়দের ডেকে আনেন তিনি ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান সেটি চিতাবাঘ বা বড় কোনও বাঘ হতে পারে ৷ স্থানীয়রা লাঠি নিয়ে চিতাবাঘ তাড়াতে বেরিয়ে পড়ে ৷ স্থানীয়দের দাবি, সেটি আইআইএসইআর কলকাতা কলেজের পিছনের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছে ৷ এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ তবে, স্থানীয় কয়েকজন যুবক এও দাবি করেছেন চিতাবাঘের মতো দেখতে প্রাণীটি বাঘরোল হতে পারে ৷ বন দফতরও তাই অনুমান করছে ৷ তাদের মতে, লোকালয়ে চিতাবাঘ প্রবেশের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে, বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছে ৷