দোহা,7 ডিসেম্বর: অ্যাটলাস লায়ন (Atlas lion) । মরক্কো-সহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সিংঘর দেখা মেলে। পর্যটকদের মধ্যেও অ্যাটলাস নিয়ে আগ্রহ থাকে চোখে পড়ার মতো । কাতারের (Qatar world Cup) প্রিকোয়ার্টার ফাইনালের রাত দেখল সিংঘ-বিক্রম । তাঁর দেশের বহু আলোচিত অ্যাটলাস সিংঘর মতোই মাঠে দাপিয়ে বেড়ালেন ইয়াসিন বোনো। তাঁর শক্ত দুটো হাতের সামনেই যেন আত্মসমর্পন করল স্প্যানিশ আর্মাডা। নির্ধারিত সময়ের পরে অতিরিক্ত সময়ও গোল হয়নি। টাইব্রেকারে মরক্কোকে শেষ আটে নিয়ে গেলেন গোলরক্ষক বোনো। স্পেনের তিনটে শট রুখে নায়ক তিনি। স্পেন বনাম মরক্কো ম্যাচের ফলাফল 3-0। পাঁচবার বিশ্বকাপে খেলতে এসে প্রথমবার শেষ আটে পৌঁছল তারা (The African nation qualifies to the last eight of FIFA World Cup 2022)।



খাতায় কলমে পিছিয়ে থাকলেও শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই ছুড়ে দিল মরক্কো । চলতি বিশ্বকাপে আফ্রিকার শেষ প্রতিনিধি মরক্কো। স্পেনের তিকিতাকা ফুটবল শিল্প শেষ হয়ে গেল মরক্কো রক্ষণের নিরেট বুননে। ফলে বলের দখল বেশি রাখলেও স্পেনের তুলনায় প্রথমার্ধে গোলের সুযোগ বেশি পেয়েছিল মরক্কো।

বিরতির পরে স্পেন চাপ বাড়ালেও ডিফেন্ডারদের সেরা পারফরম্যান্সে ভর দিয়ে মরক্কো নির্ধারিত সময়েও তাদের ডিফেন্স অক্ষত রাখে। বুস্কেট, গাভি,টোরেস, ওলমো, জোডি আলভাদের পাসিং ফুটবল কড়া জোনাল মার্কিংয়ে রুখে দিচ্ছিল মরক্কো। একইসঙ্গে অসাধারণ গোলরক্ষা বোনোর। যার লম্বা হাত দুটো সময় গড়ানোর সঙ্গে বারের তলায় ডালপালা ছড়িয়েছে। টাইব্রেকারেও তার অসাধারন পারফরম্যান্স,যার নাগাল এড়িয়ে স্পেন গোলের মুখ খুলতে পারেনি।

একইভাবে প্রশংসা করতে হবে স্পেনের গোলরক্ষকের। পুরো সময়ে মরক্কোর যে কয়টি প্রতিআক্রমণ গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তা স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোনের হাত পেরিয়ে জালে পৌছয়নি। কিন্তু তিনি টাইব্রেকারে একবার ছাড়া বাকি চারবারই ব্যর্থ। সবমিলিয়ে প্রিকোায়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিল স্প্যানিশ আর্মাডা । অন্যদিকে প্রথমবার শেষ আটে জায়গা পাকা করে নিয়ে আরও বড় কোনও চমক দেওয়ার জন্য একধাপ এগিয়ে গেল মরক্কো।