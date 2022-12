দোহা, 6 ডিসেম্বর: পাওলো দিবালা ৷ আর্জেন্তাইন এই সেন্টার ফরোর্য়াড (Argentina Centre Forward) বিশ্বকাপে স্কোয়াডে রয়েছেন ৷ কিন্তু, গ্রুপের তিনটি ম্যাচ ও রাউন্ড সিক্সটিনে লিওনেল স্কালোনির প্রথম একাদশ তো দূর, পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবেও সুযোগ পাননি এএস রোমা স্ট্রাইকার ৷ আর্জেন্তিনার কোপা আমেরিকা জয়ের পিছনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু বিশ্বকাপে বল পায়ে তাঁকে মাঠে না দেখতে পেয়ে দুশ্চিন্তায় অনুরাগীরা ৷ আর্জেন্তাইন কোচও তাঁর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন না (Paulo Dybala is Not Needed by Argentina) ৷ সম্প্রতি লিওনেল মেসি (Lionel Messi)-র সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে দিবালা একটি ছবি পোস্ট করতেই আরও বেশি করে চর্চায় রোমা স্ট্রাইকার ৷

কিন্তু কাতার বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2022) প্রথম একাদশে কেন সুযোগ হচ্ছে না দিবালার? কিন্তু তাঁর সুযোগ না-পাওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ কিন্তু লিওনেল মেসিই ৷ যাঁর উপস্থিতিতে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছেন না দিবালা ৷ এমনটাই দাবি করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ৷ পাওলো দিবালা মূলত 10 নম্বর পজিশনে খেলেন ৷ যে জায়গায় দুর্দান্ত ছন্দে খেলছেন মেসি ৷ ফলে তাঁকে সরিয়ে দিবালাকে খেলানোর কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা ৷ একমাত্র দিবালাকে অন্য পজিশনে খেলাতে পারেন কোচ স্কালোনি ৷ কিন্তু, সেটা কখনই দিবালার মতো স্ট্রাইকারের সঙ্গে মানানসই হবে না ৷

এদিন পাওলো দিবালা ইনস্টাগ্রামে মেসির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, "আমরা হাসতে হাসতে এগিয়ে চলেছি ! এগিয়ে চলো ৷" প্রসঙ্গত, আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য পাওলো দিবালাকে প্রমাণ করতে হয়েছিল তিনি ম্যাচ ফিট ৷ এর জন্য তাঁকে বিশ্বকাপের আগে রোমাতে ফিরে যেতে হয়েছিল ৷ সেখানে রোমার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে নিজেকে ম্যাচ ফিট প্রমাণিত করতে হয় ৷ তারপর কোচ স্কালোনি নিশ্চিত হলে, দিবালা বিশ্বকাপের 26 জনের দলে সুযোগ পান ৷ তবে, প্রথম একাদশে সুযোগ না-পাওয়া নিয়ে লিওনেল স্কালোনি বলেছিলেন, ‘‘যদি ওকে বের করে দেওয়া হয় ৷ তাহলে সেটা শুধুমাত্র ট্যাকটিক্যাল কারণে হবে ৷’’