বার অনুযায়ী স্নানের জলে মেশান এই জিনিসগুলি, সৌভাগ্য থাকবে চিরকাল - Bathing Tips for Good Luck

হায়দরাবাদ: ভারতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থে স্নানের জলে বিভিন্ন জিনিস মিশিয়ে স্নান করার কথা আছে ৷ ধর্মে, স্নান ও দানকে একসঙ্গেই দেখা হয়ে থাকে ৷ তাতে মোক্ষলাভ করা সহজ হয়ে ওঠে । স্নানের সঙ্গে কিছু প্রতিকারও মেনে চলা উচিত । জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলা আছে, স্নানের জলে কিছু জিনিস মিশিয়ে স্নান করলে জীবনে আসে সুখ-সমৃদ্ধি ৷ জ্যোতিষীর মতামত অনুযায়ী জেনে নিন, কোন দিন কী জিনিস মেশালে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷ সাতদিনে সাতটি জিনিস মিশিয়ে স্নান করলে মিলবে সমস্যার সমাধান (Mix These Things In Bathing Water For Good Luck) ৷

সোমবার: শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন ? কোনওভাবেই সমস্যা মেটে না ? সোমবার স্নানের জলে কাঁচা দুধ মিশিয়ে স্নান করতে পারেন ৷ উপকার পাওয়া যাবে ৷

মঙ্গলবার: অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করছেন, কিন্ত যা ফল পাওয়ার কথা সেই অনুযায়ী ফল মিলছে না ৷ অনেকের আবার কাজের সময় এনার্জিও কম থাকে ৷ তাঁরা এইদিন জলের সঙ্গে কেশর মিশিয়ে স্নান করতে পারেন ৷

বুধবার: ব্যবসা-বাণিজ্য করেন অথচ ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে না ৷ যে বাচ্চারা পড়াশোনা করছে কিন্তু রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না ৷ বুধবার পুদিনা পাতা বা দু-তিনটি এলাচ জলে মিশিয়ে স্নান করতে পারেন ৷ প্রতিনিয়ত করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে ৷

বৃহস্পতিবার: আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না বা বুদ্ধির বিকাশ ঘটছে না ৷ যে ফল পাওয়া উচিত তা পাওয়া যাচ্ছে না ৷ লক্ষ্মীবারে স্নানের জলে হালকা হলুদ মিশিয়ে স্নান করলে ভালো ফল পাবেন ৷

শুক্রবার: বিবাহিত জীবনে সমস্য়া হচ্ছে ? দু'জনের মনের মিল হচ্ছে না ? দাম্পত্য কলহে সুখ-শান্তি আসছে না ? শুক্রবারে জলে হালকা গোলাপজল মিশিয়ে স্নান করুন ৷ বিবাহিত জীবনে সুখ আসবে ৷ সেভিংস হবে, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আসবে ৷

শনিবার: যেকোনও কাজে প্রতিনিয়ত বাধার সম্মূখীন হচ্ছেন ? যে পরিমাণে খাটছেন, ফল সেভাবে আসছে না ৷ শনিবার স্নানের জলে কালো তিল মিশিয়ে স্নান করতে পারেন ৷ এতে খুব ভালো উপকার পাওয়া যাবে ৷

রবিবার: কর্মক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না ? রবিবার স্নানের জলে অল্প পরিমাণ চন্দন গুড়ো মিশিয়ে নিন ৷ এই জলে স্নান করলে নাম-যশ বৃদ্ধি পাবে ৷

