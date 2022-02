নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি : বাংলার হয়ে রণজি ট্রফি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha has Withdraw His Name from Bengal Ranji Trophy Campaign) ৷ জানা গিয়েছে, রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট জাতীয় নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা 37 বছরের এই উইকেটকিপার ব্যাটারকে ভারতীয় টেস্ট দলে ভবিষ্যতের জন্য ভাবছে না ৷ ফলে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট দলে ঋদ্ধিকে রাখার কোনও পরিকল্পনা নেই ৷ তারপরই ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে রণজি ট্রফি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন পাপালি ৷

বোর্ডের তরফেও টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া হয়েছে ৷ ফলে শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল নির্বাচনে জন্য নির্বাচক কমিটি বৈঠকে বসার আগেই, ঋদ্ধি তাঁদের পরিকল্পনার বাইরে চলে গিয়েছেন (Team Managment Not Thinking Wriddhiman Saha for Future of Indian Cricket) ৷ এই মুহূর্তে ঋষভ পন্থকে ভারতীয় দলের 1নং উইকেটকিপার হিসেবে খেলছেন ৷ আর গতবছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত উইকেট কিপিং করেছিলেন কে এস ভারত ৷ ফলে তাঁকে এ বার তুলে আনতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ৷

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বোর্ডের একটি সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে, ‘‘টিম ম্যানেজমেন্টের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ঋদ্ধিমানকে জানিয়েছেন, তারা এ বার সামনে দিকে দেখতে চাইছেন (Wriddhiman Saha is Not Part of Future of Indian Cricket) ৷ তাই ঋষভ পন্থের সঙ্গে নতুন ব্যাক আপ তৈরি করা হবে ৷’’

ওই সূত্র আরও জানিয়েছে, ‘‘টিম ম্যানেজমেন্টের ওই সদস্য ঋদ্ধিকে জানিয়েছেন, তাঁকে শ্রীলঙ্কা টেস্টের জন্য দলে নেওয়া হবে না ৷ কোনা ভারতকে সিনিয়র দলে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়ার সময় এসেছে ৷ হয়তো সেই কারণেই ঋদ্ধিমান সাহা বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া এবং সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে তিনি এ বছর রণজি ট্রফি খেলবেন না ৷’’

ঋদ্ধি নিজের নাম রণজি ট্রফি দল থেকে তুলে নেওয়ায় বাংলার 22 জনের দলে উইকেটকিপার হিসেবে দুই নতুন মুখকে আনা হয়েছে ৷ অভিষেক পোড়েল এবং শাকির হাবিব গান্ধি নামে দুই তরুণকে সুযোগ দিয়েছে বাংলার দলের নির্বাচকরা ৷