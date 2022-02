আমেদাবাদ, 8 ফেব্রুয়ারি : প্রথম একদিনের ম্যাচে স্পিনারদের অসাধারণ পারফরমেন্সে ভর করে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেয়েছে ভারতীয় দল ৷ বুধবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে খেলতে নামবেন রোহিত শর্মারা ৷ যেখানে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য মেন ইন ব্লু’র ৷ অন্যদিকে, দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতে দলে ফিরছেন সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুল (KL Rahul Return in Indian Team) ৷ যা নিয়ে এক নতুন চিন্তা টিম ম্যানেজমেন্টের ৷

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণার সময় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কে এল রাহুল দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ থেকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৷ সেইমতো বুধবারের ম্যাচে তিনি প্রথম একাদশে থাকবেন তা স্বাভাবিক ৷ কিন্তু, কার জায়গায় ঢুকবেন কে এল (Who will be Out to Create Place for KL Rahul ?) ? এই প্রশ্নই ঘুরছে ভারতীয় ক্রিকেটের অলিন্দে ৷ কারণ, প্রথম ম্যাচে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করেছিলেন ঈশান কিষাণ (36 বলে 28 রান) ৷

ঈশান বড় রান না করলেও, অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেনিংয়ে 84 রানের বড় পার্টনারশিপ করেছিলেন ৷ রাহুল দলে ওপেনার হিসেবেই ঢুকবেন ৷ সেখানে ঈশানকে দলে থাকলে মিডল অর্ডারে খেলবেন ৷ অন্যদিকে, আগের ম্যাচে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক করা দীপক হুডাও যথেষ্ঠ প্রভাবিত করেছেন তাঁর পারফরমেন্সে ৷

একটা সময় যখন ভারত 84 রানে 1 উইকেট থেকে 116 রানে 4 উইকেট হারিয়ে কিছুটা হলেও চাপে পড়ে গিয়েছিল ৷ কারণ সেখান থেকে আর এক উইকেট হারালে ক্যারিবিয়ানরা ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ পেয়ে যেত ৷ কিন্তু, সেখান থেকে সূর্যকুমার যাদব এবং দীপক হুডা 62 রানে পার্টনারশিপ করে ভারতকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন ৷ ম্যাচ শেষ করে আসায় দীপক হুডাকে দ্বিতীয় ম্যাচে আবার সুযোগ দেওয়া হবে, তা স্বাভাবিক ৷ সেক্ষেত্রে ঈশান কিষাণকেই হয়তো বসতে হবে কে এল রাহুলকে প্রথম একাদশে জায়গা করে দিতে ৷

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ভারতীয় বোলিং বিভাগ দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে প্রথম ম্যাচে ৷ চহাল এবং ওয়াশিংটন সুন্দর দুই স্পিনার অসাধারণ বোলিং করেছেন ৷ মিডিয়াম পেসার সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং শার্দূল ঠাকুরও বল হাতে ভরসা জুগিয়েছেন ৷ ফলে বোলিংয়ে পরিবর্তন হবে না, এমনটাই ধরে নেওয়াই যায় ৷ যদি না কোনও চোট আঘাতের সমস্যা দেখা দেয় ৷