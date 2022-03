দেশে ফিরে এসেছে নভেম্বর পূর্ববর্তী অবস্থা ৷ 22 মার্চ থেকে শুরু করে প্রতিদিন সকালে জ্বালানির বর্ধিত দাম ঘোষণা করছে তেল কোম্পানিগুলি (Petrol-Diesel Prices Hike) ৷

2. Asansol-Ballygunge Bye Poll : দুই উপনির্বাচনে রাজ্যে 133 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, রবিবার থেকে শুরু রুট মার্চ

উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে ৷ কিন্তু সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আপস করতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। তাই রাজ্য পুলিশে কেবল আস্থা না-রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বারস্থ হচ্ছে তারা (133 central force to be deployed for Asansol-Ballygunge Bye Poll) ৷

3. পশ্চিমবঙ্গে সফট টার্গেট হচ্ছেন রাজ্যপাল, ভিনরাজ্যে গিয়েও ধনকড়ের মুখে মমতার সমালোচনা

শুক্রবার রাজস্থান বিধানসভায় এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷

4. Sealdah Phoolbagan Metro : সিআরএস রিপোর্টে সংশোধনের পরামর্শ, চালু হবে শিয়ালদা-ফুলবাগান মেট্রো ?

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর একটি অংশ শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান মেট্রোপথ ৷ এর নানাদিক খুঁটিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠাল কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটি ৷ তাহলে চলবে কি মেট্রো রেল (Sealdah Phoolbagan Metro) ?

5. বিরোধিতা করেও রামপুরহাট কাণ্ডের তদন্তে সিবিআইকে সহযোগিতার আশ্বাস তৃণমূলের

ইতিমধ্যেই ঘটনায় 21 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন।

6. CBI Probe in Rampurhat Massacre : 21জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 10টি ধারায় এফআইআর, বগটুই-তদন্তে চূড়ান্ত তৎপর সিবিআই

বগটুই-কাণ্ডের তদন্তে নেমে তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI actively started investigation in Rampurhat Massacre incident)। শুক্রবার রাতে বগটুইয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা ।

7. ঠাকুমাকে আছড়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল নাতজামাইয়ের বিরুদ্ধে

8. সিবিআই আনিশ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করলে সরকারের পক্ষাঘাত ঘটবে, তোপ আব্বাসের

আনিশ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত সিবিআই করলে রাজ্য সরকারের পক্ষাঘাত ঘটবে। সে কারণেই সালাম খান বারংবার দাবি জানিয়ে এলেও আনিশ-কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা জানিয়ে আসছে রাজ্য ৷

9. মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই সক্রিয় হাওড়া সিটি পুলিশ, 24 ঘণ্টায় তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

রাজ্যে মজুত থাকা বেআইনি অস্ত্র, বোমা উদ্ধার করতে হবে ৷ নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

10. বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারুলকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

বগটুই কাণ্ডে ধৃত আনারল শেখকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷