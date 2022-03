জয়পুর, 25 মার্চ : রাজ্যের বাইরে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ অভিযোগ করলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে সফট টার্গেট করা হচ্ছে (Dhankhar says he is being a soft target as Governor) ৷ কেন তাঁকে সফট টার্গেট করা হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ধনকড় ৷ শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হাজির হয়েছিলেন রাজস্থান বিধানসভায় (Dhankhar Attends a Programme at Rajasthan Assembly) ৷ সেখানে এক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন ৷ ওই অনুষ্ঠানে তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেন ৷

রাজ্যপালের কথায়, ‘‘যদি আপনি এমন কোনও রাজ্যের রাজ্যপাল হন, যাদের সরকার দিল্লিতে নেই, তা হলে আপনাকে সফট টার্গেট করা হবে ৷ আপনাকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বলা হবে ৷ এছাড়া আরও অনেক অভিযোগ করা হবে ৷’’

এর জন্য যে তিনি ব্যাথিত হন, তাও জানিয়েছেন রাজ্যপাল ৷ একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘আমি ভাবি যে একজন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সর্বসমক্ষে কীভাবে লড়াই করতে পারে ?’’ ধনকড় জানান, একজন রাজ্যপালের কাজ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা ৷ তিনি সেটাই করেন ৷ এর পরই তাঁর কটাক্ষ, ‘‘একহাতে তো তালি বাজে না ৷’’

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 2019 সালের মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জগদীপ ধনকড় ৷ তার পর সময় যত এগিয়েছে, ততই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ততই বেড়েছে (Clash Between Mamata and Dhankhar) ৷ তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন ৷ তৃণমূলের নেতারা তো বটেই, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Bengal CM Mamata Banerjee) বিভিন্ন সময় রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন ৷

সাম্প্রতিক বগটুই কাণ্ড (Bagtui Massacre) নিয়েও সরব হয়েছেন রাজ্যপাল ৷ যা নিয়ে অসন্তুষ্ট মমতা ৷ তিনি রাজ্যপালকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েওছেন ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলও রাজ্যপাল পদ থেকে ধনকড়ের অপসারণের দাবি জানিয়েছে ৷

তারপর দিনই রাজ্যপালের এই পাল্টা প্রতিক্রিয়া এল ৷ তাও আবার ভিনরাজ্যে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ৷ যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷ কারণ, তিনি শুধু এইটুকু বলেই থেমে যাননি ৷ সঙ্গে আরও যোগ করেছেন যে তিনি যে শপথ নিয়েছেন, সেই এক্তিয়ারের মধ্যেই কাজ করেন ৷ কিন্তু অনেক সময় যে তিনি এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়, তা ঠিক নয় বলে ওই অনুষ্ঠান থেকে দাবি করেছেন ধনকড় ৷ তাঁর দাবি, সেই কারণেই সরকারের সঙ্গে তাঁর বারবার সংঘাত তৈরি হয় ৷

তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের প্রসঙ্গও তুলেছেন ৷ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অজ্ঞাতেই উপাচার্য নিয়োগ হয়ে গিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন ৷ তাঁকে যখন সংবিধান এই দায়িত্ব দিয়েছে, তা মেনে চলা উচিত বলেও উল্লেখ করেছেন ধনকড় ৷

