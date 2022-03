রামপুরহাট, 25 মার্চ : হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবারই রাজ্য গঠিত সিটের হাত থেকে রামপুরহাট গণহত্যার তদন্তভার হাতে নিয়েছে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (HC orders CBI probe in Rampurhat case on Friday) ৷ আর তদন্তে নেমেই বগটুই-কাণ্ডের তদন্তে তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI actively started investigation in Rampurhat Massacre incident)। শুক্রবার রাতে বগটুইয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা । তদন্তের শুরুতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন তারা । সিবিআই সূত্রে খবর, বগটুই গণহত্যা ঘটনায় 10টি ধারায় অভিযুক্ত 21 জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷

পুলিশের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতেই এই এফআইআর দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । খুন, খুনের চেষ্টা, আগুন লাগানো, হিংসায় ইন্ধন-সহ মোট 10টি ধারায় এফআইআর করা হয়েছে বলে খবর । শুক্রবার বগটুই গণহত্যার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেয় । আগামী 7 এপ্রিলের মধ্য়ে সিবিআই'কে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে হাইকোর্ট ।

আর হাইকোর্টের অর্ডার কপি হাতে পাওয়ার পর থেকেই সিবিআইয়ের মধ্যে তৎপরতা চোখে পড়ার মত । নির্দেশ পাওয়ার পরপরই রাজ্য গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সিবিআই অফিসাররা । তাদের সহযোগিতা করেন সিট অফিসাররাও ৷ প্রয়োজনে সিটের তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গেও প্রয়োজনে কথা বলতে পারেন সিবিআই আধিকারিকরা ।