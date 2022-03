কলকাতা, 26 মার্চ : কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির (Commission of Railway Safety, CRS) রিপোর্ট হাতে এল কলকাতা মেট্রোর । ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান অংশের এই রিপোর্ট মেট্রো কর্তৃপক্ষের হাতে এসেছে গতকাল ৷ তবে প্রাথমিকভাবে এই রিপোর্টে একাধিক 'কমপ্লায়েন্স' (compliance) বা সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সেগুলি মাথায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই অংশের পরিষেবা চালু করতে বদ্ধপরিকর মেট্রো কর্তৃপক্ষ (Sealdah Phoolbagan Metro Service to start soon as it receives CRS Report) ।

মনে করা হচ্ছে, আগামী মাসের প্রথম দিকে যাত্রী পরিষেবার জন্য চালু হবে কলকাতা মেট্রোর এই অংশ । তবে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালুর আগে প্রাথমিকভাবে রিপোর্টটিতে বেশ কয়েকটি বিষয় পরিবর্তনের বা বলা ভালো আরও একটু শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

16 ও 17 মার্চ সিআরএস কমিশনার মহম্মদ লতিফ খান ও তাঁর দল মেট্রোর এই অংশ পরিদর্শন করেন । আর এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পাঠাল সিআরএস । এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে পরিষেবা চালু করা নিয়ম ।

শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান মেট্রোর সিআরএস রিপোর্ট

আরও পড়ুন : Sealdah Metro Station : সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিদর্শন শেষ, এবার ছাড়পত্রের অপেক্ষায় শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন

রিপোর্ট অনুযায়ী, শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে যাত্রী প্রবেশ ও বাহির পথের একবারে লাগোয়া দমকলের প্রবেশ ও বাহির পথ করা হয়েছে, যা যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । তাই প্ল্যাটফর্মের সম্পূর্ণ পৃথক বা 'আইসোলেটেড' (isolated) একটি স্থানে সরানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সহজেই দমকল কর্মীরা স্টেশনের ভিতরে ঢুকতে এবং সেখান থেকে বেরতে পারেন ।

পাশাপাশি থার্ড রেলের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বিচ্যুতি নজরে এসেছে সিআরএস-এর । রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মূল নকশার থেকে অনেকটাই বিচ্যুতি ধরা পড়েছে । তা সংশোধনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারী সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে কর্তৃপক্ষ ।

প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোরের ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যা উঠে এসেছে ৷ সেগুলি সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । তবে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সিআরএস-এর পরামর্শগুলি গুরুতর নয় ৷ তাই সময়ের মধ্যেই কাজগুলি শেষ করা যাবে । যাত্রী সুরক্ষা সম্পূর্ণভাবে বজায় রেখে এবং সংশোধন করে নির্ধারিত সময়ে চালু হবে শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান অংশের বাণিজ্যিক পরিষেবা ।