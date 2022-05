1. Sedition Law : 'সত্যি কথা বলা স্বদেশপ্রেম, দেশদ্রোহিতা নয়', রাষ্ট্রদ্রোহ আইন মুলতুবিকে স্বাগত রাহুলের

বুধবার, 11 মে দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছেন ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদোহ আইনে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে না ৷ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে টুইট করলে তার পাল্টা দিলেন কিরেন রিজিজু (Rahul Welcomes Sedition Law Hold Order) ৷ কংগ্রেসকে অতীত মনে করতে বললেন তিনি ৷

2. Cracks Again in Bowbazar : ফিরল 2019-এর বিভীষিকা, মেট্রোর কাজে বউবাজারের বহু বাড়িতে ফাটল

2019-এর সেপ্টেম্বর মাস, রাতে হঠাৎই বাড়িতে ফাটল ধরে ৷ ধসে পড়ে বেশ কিছু বাড়ি ৷ বউবাজারের এলাকাবাসী সেই ঘটনার সাক্ষী হল ৷ বুধবার রাতে ফের বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দেয় ৷ অনেকেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন (Metro Work Crack Bowbazar Houses) ৷

3. Anubrata Mandal hospitalised: রাত থেকে বুকে ব্যথা, আবারও হাসপাতালে অনুব্রত

রাত থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করায় চিকিৎসকদের পরামর্শে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mandal hospitalised)৷

4. Ukraine Football Team : জার্মান ক্লাবকে হারিয়ে বিশ্ব ফুটবলে প্রত্যাবর্তন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের

চ্যারিটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ইউক্রেনের জাতীয় ফুটবল দল এবং জার্মান ক্লাব বরুসিয়া মনচেনগ্লাডবাখ ৷ 2-1 গোলে ম্যাচ জিতে নিল ওলেকজান্দ্রে পেত্রাকভের ছেলেরা ৷সাধারণত অন্য দেশের ক্লাবের সঙ্গে জাতীয় দলের ম্যাচ হয় না ৷ যুদ্ধবিধ্বস্তদের পাশে দাঁড়াতে সেই ম্য়াচই খেলল দুই দল (Ukraine returns to International football) ৷

5. Dev-Rukmini : চোখে চোখে কথা বল... দেব-রুক্মিণীর খুল্লমখুল্লা প্রেম

'কিশমিশ' ছবিতে কামাল করেছেন দেব-রুক্মিণী । টলিপাড়ার এই পাওয়ার কাপলের দুরন্ত কেমিস্ট্রি ঝড় তুলেছে বক্স অফিসে । সেই ছবির প্রচারেই জিতের ‘ইস্মার্ট জোড়ি’র মঞ্চে এসেছিলেন হবু দম্পতি ৷ সেখানে টাস্ক ছিল, কে কতক্ষণ চোখের পলক না ফেলে আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন । ‘রুক্মিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস আছে’ জানালেও হার হল দেবেরই (Dev Rukmini on Ismart Jodi stage) ।

6. Dilip slams Mamata-Abhishek: দিদিমণিকে সরিয়ে ছোটবাবুকে বসানোর চেষ্টা চলছে: দিলীপ

দিদিমণিকে সরিয়ে ছোটবাবুকে চেয়ারে বসানোর চেষ্টা চলছে ৷ দুর্গাপুরে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একযোগে আক্রমণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip slams Mamata-Abhishek)। বৃহস্পতিবার সাতসকালে দুর্গাপুরের বেনাচিতি সংলগ্ন এলাকায় চায়-পে চর্চায় দিলীপ ঘোষ, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই-সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল ।

7. KMC to hand over Drainage Report to Mamata: শহরের নিকাশির সবিস্তার রিপোর্ট আজ মমতাকে দেবেন মেয়র

মহানগরের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেবেন কলকাতার মেয়র (KMC to hand over Drainage Report to Mamata)৷

8. Cyclone Asani Update : সাগরেই দাপট শেষ অশনির, তবে আজও চলবে বৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড় অশনি শক্তি হারিয়ে এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত ৷ তার ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা (Cyclone Asani Update) ৷

9. CSK unfollows Jadeja on Insta : রায়না-কাণ্ডের স্মৃতি ফিরিয়ে ইনস্টাতে জাড্ডুকে আনফলো সিএসকে'র

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে 16 কোটি টাকায় জাদেজাকে রিটেন করেছিল চেন্নাই ৷ নেতৃত্বের তাজও তুলে দেওয়া হয়েছিল 'স্যর'-এর মাথায় ৷ এবার আইপিএলের মাঝপথেই ইনস্টাগ্রামে জাড্ডুকে আনফলো করল সিএসকে (CSK official Instagarm handle unfollows Jadeja) ৷ লালমোহনবাবুর ভাষায় যা ‘হাইলি সাসপিশাস’ ৷

10. Bandel Railway Station : আগামিকাল থেকে বন্ধ ব্যান্ডেল স্টেশন, বাতিল বহু ট্রেন ; ক্ষোভ যাত্রীদের

ব্যান্ডেলে লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন বন্ধের ফলে ক্ষোভ যাত্রীদের মধ্যে(Bandel Railway Station) । ভোগান্তির মুখে যাত্রীরা ।