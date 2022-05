মুম্বই, 12 মে : দল প্লে-অফের য৷ওয়ার সুযোগ হারিয়েছে আগেই ৷ শেষের কয়েকটি ম্যাচে নিজেদের পারফরম্যান্স তুলে ধরে লিগ টেবিলে সম্মানজনক অবস্থায় শেষ করতে মরিয়া চেন্নাই সুপার কিংস ৷ তার আগেই চোটের কবলে পড়ে অবশিষ্ট আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির সদ্য প্রাক্তন অধিনায়ক রবীন্দ্র জাদেজা (Ravindra Jadeja will be missing the rest of the IPL due to injury) ৷ তার থেকেও বড় কথা, ইনস্টাগ্রামে জাদেজাকে আনফলো করে দিয়েছে সিএসকে (Ongoing rift came after Jadeja possible absence from the remaining season) ৷

টুর্নামেন্ট শুরুর আগে 16 কোটি টাকায় জাদেজাকে দলে রেখে দিয়েছিল চেন্নাই ৷ অনুরাগীদের চমকে দিয়ে ইয়েলো-ব্রিগেডের দায়িত্ব জাড্ডুর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ সেই সিদ্ধান্ত সুখকর হয়নি দলের জন্য ৷ শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, পঞ্চদশ আইপিএলে প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতেও ব্যর্থ জাদেজা ৷ 10 ম্যাচে 19.33 গড়ে মাত্র 116 রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে ৷ 10 ম্যাচে সংগ্রহ 5 উইকেট । ব্যাটার কিংবা বোলারের পাশাপাশি প্রভাব পড়েছিল জাদেজার ফিল্ডিংয়েও । শেষ কবে 'স্যর'-এর হাত থেকে এত ক্যাচ পড়তে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছে না ক্রিকেট প্রেমীরাও ।

ইনস্টাতে জাড্ডুকে আনফলো সিএসকে'র

ঘটনাক্রমে জাড্ডুকে সরিয়ে ফের অধিনায়কের হটসিটে বসেছিলেন মাহি ৷ তারপরেই ধোনির মুখে শোনা গিয়েছিল, ‘নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল জাদেজা’ বা ‘অধিনায়কত্ব চামচে করে খাইয়ে দেওয়া যায় না’ এর মতো কথাও ৷ ধোনির মুখে তাঁর অন্যতম প্রিয় সতীর্থর সম্পর্কে এই কথা শুনে চমকে গিয়েছিল ক্রিকেট-দুনিয়া ৷ তারপরই এবার ইনস্টাগ্রামে জাড্ডু-সিএসকের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল ৷

এই ঘটনার সঙ্গে অনেকেই সুরেশ রায়নার মিল খুঁজে পাচ্ছেন ৷ গতবছর ঠিক একইভাবে প্লে-অফের আগে চোটের কবলে পড়েন আইপিএলের ইতিহাসের অন্যতম সফল খেলোয়াড় ৷ রায়নাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আনফলো করে দেয় চেন্নাই ৷ পরে ফের তাঁকে সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলেও চলতি মরসুমের নিলামে রায়নাকে বিড করেনি দল ৷

চেন্নাই সুপার কিংসের ইতিহাসে সবচেয়ে উদযাপিত খেলোয়াড় ধোনি-রায়না-জাদেজা ৷ পরপর দু'মরসুমে শেষ দু'জনকে কার্যত ‘অপাংক্তেয়’ করে দিয়েছে কোটিপটি লিগের অন্যতম সফল দল ৷ দুই খেলোয়াড়ের চোট কতটা ‘গুরুতর’ তা নিয়ে দ্বন্দ্ব অব্যাহত ৷