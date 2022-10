.

Python rescued: ৰঙিয়াত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ Published on: 23 minutes ago

ৰঙিয়া-বালিসত্ৰৰ দহৰাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ(Big python rescued in Rangia Balisatra) । পথটোৰ দাঁতিত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল । সাপডাল দেখাৰ লগে লগে হুৱাদুৱা লাগে উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত । অজগৰ সাপডাল প্ৰায় ১২ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু ২৫ কেজি ওজনৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে । এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে অজগৰডাল চাবলৈ ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ কেইবা সহস্ৰাধিক ৰাইজ উপস্থিত হয় সেই স্থানত । পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে আৰু বন বিভাগৰ লোক সেই স্থানত উপস্থিত হৈ অজগৰ সাপডাল চমজি লয়(Python handed over to forest department)।