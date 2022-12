.

Bagari chapori in moran: বছৰটোৰ শেষৰটো দেওবাৰত মৰাণৰ বগৰি চাপৰিত বনভোজ দলৰ ভিৰ Published on: 22 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজি বছৰটোৰ শেষৰটো দেওবাৰ ৷ ইফালে আজি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ বৰদিন । পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ ব্যাপক আনন্দ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমাগম । সমান্তৰালকৈ ব্যতিক্ৰম নহয় মৰাণৰ দিৰৈ নদীৰ কাষত থকা বগৰি চাপৰি(Picnic spot at Moran) । স্থানীয় কেইজনমান নিবনুৱা যুৱকৰ উদ্যোগত আৰু খুমটাই গাওঁ পঞ্চায়তৰ সহযোগত দিৰৈ নদীৰ কাষত এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিবেশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বনভোজস্থলী । আজি বছৰটোৰ শেষৰটো দেওবাৰত এই বগৰি চাপৰিত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে বনভোজৰ দল । লৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে নতুবা কাৰ্যালয়ৰ সহকৰ্মী, বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এসাজৰ আনন্দ(Public gathering at picnic spot in Moran) ।