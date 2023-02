বিলাসী বাহনত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী

তিনিচুকীয়া, 23 ফেব্ৰুৱাৰী: তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত পৰা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug Peddler arrested with drug in Tinsukia) ৷ আটকাধীন দুই সৰবৰাহকাৰী ক্ৰমে বৰগুৰিৰ কুলেন মৰাণ আৰু হিজুগুৰিৰ শ্বৰিফ আহমেদ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৯.৯ গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ AS 23 AB 3770 নম্বৰৰ এখন ইক’ স্পৰ্টচ বাহন আৰু AS 23 AB 0964 নম্বৰৰ এখন ভেন’ বাহন জব্দ কৰে সক্ষম হয় ৷

তিনিচুকীয়া সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত চহৰ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ ৰাজবৰুৱাৰ সহযোগত এটা ৰাইডাৰ টিমে বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত চলাইছিল এই অভিযান ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি AS 23 AB 3770 নম্বৰৰ ইক’ স্পৰ্টচ বাহনখনত বৰগুৰিৰ কুলেন মৰাণ নামৰ লোকজনে শৰ্মা উপাধিৰ এজন লোকক তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত ড্ৰাগছখিনি যোগান ধৰিবলৈ আহিছিল ৷ আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীৰ পৰা কুলেন মৰাক আটক কৰে (Drug Peddler arrested at Tinsukia) ৷

আৰক্ষীয়ে কুলেন মৰাণৰ তথ্যৰ ভিত্তিত একে স্থানতে ড্ৰাগছসহ হিজুগুৰিৰ শ্বৰিফ আহমেদক AS 23 AB 0964 ভেন’খনত আটক কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে পুনৰ শৰ্মা উপাধিৰ ব্যক্তিজনক ফাৰ্মাচীখনৰ কাষৰ এটা কোঠাত অভিযান চলাই আটক কৰে ৷ লোকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 12.6 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Drugs seized in Tinsukia ) ৷

এই অভিযানৰ পাচত তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া পৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে, কিছুদিন ধৰি তিনিচুকীয়াত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ বুধবাৰেও তিনিচুকীয়াৰ নখৰাই বঙালী গাঁৱত অৱস্থিত জিতু মৰাণৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 5.01 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰ’ইনসহ 9.5 গ্ৰাম আফিং (ফিতা কানি) উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত জিতু মৰাণৰ স্বীকাৰোক্তিক ভিত্তিত গেলাপুখুৰীৰ প্ৰশান্ত খাটোৱাল নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰীক ড্ৰাগছ যোগান ধৰাৰ অভিযোগত উক্ত স্থানৰ পৰা আটক কৰে ৷ সেই তদন্তৰ ভিত্তিত আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে কুলেন মৰাণ, শ্বৰিফ আহমেদক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে জিলাখনৰ 11 টা স্থানৰ পৰা পৰ্যন্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জৰিত 12 জনকৈ লোকক আটক কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে অভিযানৰ সময়ত নগদ প্ৰায় 1,41,630 টকাও উদ্ধাৰ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ লগতে আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

