আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজন(ULFA I Cadre Surrender) তিনিচুকীয়াৰ হাতীগড় গাঁৱৰ ধুনী অসম বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত আলফা সদস্যজনে এটা AK47 আৰু এটা হেণ্ড গ্ৰেণেড আৰক্ষীক জমা দিয়ে ৷

কামাখ্যাস্থিত কোচ মেইন্টেনেন্স ডিপোত ৰে’লৱেৰ প্ৰথমটো স্মার্ট অট'মেটিক কোচ ৱাশ্বিং প্লান্ট মুকলি (NFR inaugurates automatic coach washing plant in Guwahati) । এই প্লান্টে প্ৰতিটো ডবা পৰিস্কাৰকৰণৰ বাবদ ১৪৪০ লিটাৰ পানী ৰাহি কৰিব । প্ৰতিদিনে পৰিষ্কাৰ কৰিব ৩০০ ৰ পৰা ৩৫০ টা ডবা । শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুৰি, ডিব্ৰুগড়, কাটিহাৰ, শিলচৰ, নাহৰলগুণ, আলিপুৰদুৱাৰ আৰু আগৰতলা ষ্টেচনতো হ'ব এই ব্যৱস্থা ।

সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ পিঠিত ঢকিয়াই অপমান কৰিলে এজন লোকে (MP Pallab Lochan Das humiliated in public places at Rangapara)৷ ৰঙাপৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷

ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাছিয়াই ৷ ৰাছিয়ান সেনাবাহিনীৰ আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে দেশখনৰ বহু অঞ্চল ৷ ইয়াৰ মাজতে প্ৰাণৰ মমতাত ইউক্ৰেইন এৰিছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা গৈ বাস কৰা লোকসকলে ৷ যাৰ মাজত আছে বহু ভাৰতীয় তথা অসমীয়া ৷ ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা আন ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ কৰি ভাৰতলৈ আনিছে (Assamese students studying in Ukraine) ৷

কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মিজোৰামত উপস্থিত হৈ সাক্ষাৎ কৰে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাক(Union Minister Sarbananda Sonwal arrives in Mizoram ) ৷ মিজোৰামত অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় অভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰাধিকৰণ, মিজোৰামৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠক ।

কাৰ্বি লোক-কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি তথা অন্যতম জনজাতীয় কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলী ৷ পাঁচ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন ৪৮ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ(Karbi youth festival 2022 begins at Taralangso) ৷

মাজুলী উপনিৰ্বাচনত সমষ্টটোৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ৱেবকাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে (Webcasting system in Majuli by election)। মাজুলী সমষ্টিটোৰ মুঠ ২০৩ টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কার্যালয়, মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কার্যালয় আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কার্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পর্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিব ।

বিভিন্ন ঠাইত থকা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় সেনাৰ বিস্তৃত তথ্য বিচাৰিছে ভাৰত চৰকাৰে (Seeks retired army data)। যিকোনো ধৰণৰ সম্ভাব্য দুৰ্যোগৰ সময়ত যাতে প্ৰাক্তন সৈনিক তথা সেনা বাহিনীৰ লোকসকলে জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে চৰকাৰে ৷

মুকলি হ’ল ৰাধে শ্যামৰ দ্বিতীয়টো ট্ৰেইলাৰ (Radhe Shyam Trailer) ৷ ট্ৰেইলাৰটোত এক অনন্য ৰূপত দেখা পোৱা গ’ল প্ৰভাসক ৷ অভিনেতাদ্বয় ক্ৰমে প্ৰভাস আৰু পূজাক এইখন প্ৰেম আধাৰিত ছবিৰে একেলগে ৰূপালী পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যাব ( Prabhas Pooja movie Radhe Shyam ) ৷ ৰাধা কৃষ্ণ কুমাৰৰ এই চিনেমাখনে 11 মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিব (Radhe Shyam release date) ৷

লখিমপুৰৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিলে অৰুণোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মান (Lakhimpur girl got best student award in Arunachal)। অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত আনন্দিত গাঁওবাসী । কন্যাৰ সফলতাত দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ-মাতৃৰ চকুত আনন্দৰ চকুলো ।