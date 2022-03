ডিফু, ২ মাৰ্চ : কাৰ্বি যুৱক-যুৱতীৰ নৃত্যৰ লয়লাস ভংগীমাত বৰ্ণময় হৈ পৰিছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ তাৰালাংচৰ বাকৰি(Karbi Youth Festival) ৷ পিনি ,পেককৰ খমখমনিত ৰজনজনাই উঠিছে চৌদিশ ৷ ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে ৪৮ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ(48th Karbi Youth Festival begins in Taralangso)ৰ দ্বিতীয় দিনা আনুষ্ঠানিক ভাৱে আৰম্ভ হোৱা কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ স্থলীত বিভিন্ন জাতি- জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে বৰ্ণময় হৈ পৰে কাৰ্বি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প ৷

জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিল্পী সকলৰ হাতে হাতে চেংপি, চেংচ', চেংবৰুক, চং আদিৰে শোভাবৰ্দ্ধিত হোৱাৰ লগতে মূৰত পহ' ৱজাৰু, আংনি, পুৰুষৰ গাত চইক' চয়াং,তিৰুতাৰ গাত পিনি, পেকক, কঁকালত ৱামকক, দুই হাতত চংনক আদিৰে কাৰ্বি ৰিচ' নিমচ' সকলে বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা উলিয়াই কাৰ্বি সাংস্কৃতিক সমাজৰ পতাকা উত্তোলন স্থলীত উপস্থিত হয়(Karbi Youth Festival 2022 in Karbi Anglong) ৷

এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে কেচিএছৰ সভাপতি চন্দ্ৰচিং ক্ৰই ৷ কেচিএছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৪৬ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত কাৰ্বি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে যুৱ মহোৎসৱটিৰ শুভ উদ্ধোধন কৰে(largest and oldest ethnic festival in the Northeast) ৷ ইয়াৰ লগতে সাংসদ হৰেণছিং বে', পৰিষদৰ ইএম আৰু এমএচি সকলে শ্বহীদ তৰ্পন কৰে ৷

বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে তাৰালাংচত আয়োজন ৪৮ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ

কাৰ্যসূচীৰ প্ৰাৰম্ভণিতে কাৰ্বি সাংস্কৃতিক গুৰু ৰাংছিনা ছাৰপ'ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলী নিবেদন কৰা হয় ৷ ইফালে দুপৰীয়াৰ ভাগত কাৰ্বি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত নিৰ্মিত গ্ৰীক আৰ্হিৰ মঞ্চসমূহ উদ্ধোধন কৰাৰ পিছতে বিভিন্ন পৰাম্পৰাগত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বিয়লি ৬ বজাৰ পৰা বিভিন্ন নৃত্য গীতৰ লগতে নিশাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী ৷

আনহাতে, ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলিবলগীয়া ৪৬ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰটি ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে সীমিত কৰি ১ মাৰ্চৰ পৰা ৫ মাৰ্চলৈকে ৫ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ হ'ল ৪৮ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ ।

কাৰ্বি ৰজা ৰামছিং ৰংহাং, ডুমৰা ৰজা হলিছিং ৰংহাং, বৰেণ্য কালচাৰেল ছচাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰছিং ক্ৰ', প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চুম ৰংহাং, সাংসদ হৰেণছিং বে, কাৰ্বি আংলঙৰ বিধায়ক বিদ্যাচ্ং ইংলেঙ, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অন্যান্য কাৰ্যবাহীসকলৰ লগতে আন আন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ৫ সহস্ৰাধিক লোক শিল্পীৰ উপস্থিতিত মহোৎসৱটিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্য অতিথি তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে শিল্পী গ্ৰামৰ পৰা বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে হেমফু মুক্ৰাং বাকৰিত উপস্থিত হয় শিল্পীসকল । বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে নৱ ৰূপত প্ৰাণ পাই উঠিছে ডিফুৰ তাৰালাংচ'ৰ বাকৰি । কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটিৰ উদ্যোগত প্ৰত্যেক বছৰে ১৫ৰ পৰা ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী লৈ এই তাৰালাংচ'তে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ । ক'ভিডসৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে বিগত বছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল এই উৎসৱ ৷ উত্তৰ-পূৱ ভাৰতৰ পুৰণি যুৱ মহোৎসৱটিয়ে ইতিমধ্যে গৰকিছে ৪৮টা গৌৰৱোজ্জ্বল বৰ্ষ ।

অৰুণাচল, মেঘালয়, কাছাৰ, গুৱাহাটী, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আদি ভিন্ন স্থানৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি কালছাৰেল ছচাইটিৰ অতি কমেও ৩০ টা সাংস্কৃতিক মণ্ডলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই বৰ্ণিল অনুষ্ঠানত । ৫ মাৰ্চলৈকে ৫ হাজাৰ লোক শিল্পীৰ সমাৱেশেৰে মুখৰিত হৈ থাকিব এইবাৰৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ । ৪৬ সংখ্যক কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱস্থলীত এক ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী হিচাপে উদ্যোক্তাই ইচ্ছুক লোকসকলে মাছুল পৰিশোধ কৰি হেলিকাপ্তাৰৰ জৰিয়তে যুৱ মহোৎসৱটি উপভোগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ ইফালে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱটিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : Karbi Youth Festival : ন কইনাৰ ৰূপত কাৰ্বি পিপুলছ হল তাৰালাংছৰ বাকৰি