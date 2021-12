প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে মঙলবাৰে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত বৈঠকত মিলিত হৈছিল । এই বৈঠকত ৰাজ্যসমূহৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ত পৰ্যালোচনা কৰা হৈছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে(Advice of Prime Minister Narendra Modi) মঙলবাৰে পত্নীসহ লক্ষ্ণৌত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ।

‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহস থাকিলে মুকলি মঞ্চত আহক আৰু সাহস নাথাকিলে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ চেনেলত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মোক মাতক’’ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi dares Himanta Biswa Sarma for open debate) ৷

তিনিবছৰে মন্ত্রী গোটে দাখিল কৰা নাই প্ৰতিবেদন । বিগত তিনি বছৰে প্রতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সময় নােপােৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ হেমাহিৰ কথা সংসদৰ মজিয়াতে উন্মোচিত হৈছে ।

সোমবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ সচিবালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক ৷ বৈঠকত উপস্থিত সকলো দলৰ মতামতৰ অন্তত গ্ৰহণ কৰা হয় এক সিদ্ধান্ত ৷ সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব বেলট পেপাৰ (Ballot paper to be used instead of EVMs) ৷

শীঘ্ৰেই অসমত বলৱৎ হ’ব নতুন শিক্ষানীতি ৷ বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকে (Assam Government's cabinet meeting in Bongaigaon) এই বিষয়ত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে জাৰি কৰিছে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক বছৰ বছৰ ধৰি কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি মহানগৰীৰ প্ৰায় ২৫০ খন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ৷ বিদ্যালয়সমূহৰ তালিকাত আছে বহু আগশাৰীৰ বিদ্যালয়ৰ নাম ৷ কৰ পৰিশোধ নকৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়য়ৈ GMC ৰ জাননী(GMC notice issued to private school) ৷

ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ উদ্যোগলৈ আহিছে আন এক সু-সংবাদ । চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত পুনৰ অভিলেখ গঢ়িলে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী চাহ বাগিচাই (Manohari Gold tea new records)।

পূৰ্ণগতিত চলিছে অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেং জিলাত নিৰ্মাণ কৰি থকা নেচিফু সুৰংগৰ কাম (Nechiphu tunnel is under construction) । ৫০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সুৰংগটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ২০২২ ৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এতিয়ালৈকে সুৰংগটোৰ ৪০০ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ।

প্ৰতিবাদী কৃষকৰ শেষৰটো দলে বুধবাৰে প্ৰতিবাদস্থলী এৰি আপোন ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ব (Farmers to vacate Ghazipur protest site) । সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ পৰিব গাজীপুৰ সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলী । আজি অনুষ্ঠিত হ’বলগা পদযাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিব কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইটে ।

মঙলবাৰে প্ৰেমিক বিকী জৈনৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ল অংকিতা লোখাণ্ডে ( Ankita Vicky got married) ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কক সামাজিক স্বীকৃতি দিলে প্ৰেমিকযুগলে ৷