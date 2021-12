চিটাৰা ডেস্ক, 15 ডিচেম্বৰ : অৱশেষত বিকীৰ নামেৰে সেন্দুৰ শিৰত ল’লে অংকিতাই ( Ankita Vicky got married) ৷ নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত বিয়াৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অংকিতাই আনন্দৰে লিখিলে...

Love is patient but we're not. Surprise !

We're now officially Mr & Mrs Jain!

প্ৰেমিক বিকী জৈনৰে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ’ল অংকিতা লোখাণ্ডে

2018 বৰ্ষত সম্পৰ্কলৈ আহে বিকী আৰু অংকিতা ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা প্ৰথমাৱস্থাত দুয়ো কেতিয়াও মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাছিল যদিও যোৱা দুটা বছৰত বিকী-অংকিতাক প্ৰায়ে একেলগে দেখা গৈছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ৷ পিছলৈ দুয়ো নিজৰ Social Media Account ত একেলগে কটোৱা বিভিন্ন অন্তৰংগ মূহূৰ্ত্তৰ ফটো Share কৰি অনুৰাগীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল (Ankita Vicky becomes AnVi) ৷

Netizen সকলে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ প্ৰথমে বিভন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল যদিও সেইবোৰত বিচলিত হোৱা নাছিল এই প্ৰেমিকযুগল ৷ পেচাগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱনক পৃথকে ৰাখি দুয়োয়ে 14 ডিচেম্বৰত নিজৰ পৰিয়াল আৰু একাংশ নিকটতম বন্ধুৰ উপস্থিতত বিবাহ বান্ধোনত বান্ধ খালে ৷

বিখ্যাত ডিজাইনাৰ মনীষ মলহোত্ৰাৰ সোণালী ৰঙৰ লেহেংগা পৰিধান কৰা অংকিতাক Royal Look ত খুবেই প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁৰ Instagram Follower সকলে ৷ বগাত সোণালী কাম কৰা শ্বেৰৱানীযোৰ পিন্ধি বিকীয়েও নেটিজেনৰ পৰা লাভ কৰিছে Wah-Wah ৷

