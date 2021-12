ডিফু, 15 ডিচেম্বৰ : সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন(Karbi Anglong autonomous council polls) ৷ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত ৷ পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সোমবাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰসচিবালয়ৰ সভা কক্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক (all party meeting of kaac) ৷

বৈঠকত জিলাখনৰ বহুকেইগৰাকী জেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে শাসক-বিৰোধী প্ৰতিটো দলৰ সদস্যৰ মতামতৰ অন্তত গ্ৰহণ কৰা হয় এক সিদ্ধান্ত ৷ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আগন্তুক 2022ত অনুষ্ঠিত হ’বলগা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ইভিএমৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বেলট পেপাৰ(Ballot paper to be used instead of EVMs) ৷

সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ হ'ব বেলট পেপাৰ

সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে সাংসদ হৰেণ ছিং বে, বিধায়ক দৰছিং ৰংহাঙ, বিদ্যাছিং ইংলেং, ৰূপছিং টেৰণ, ইএম এমএচি পৰিষদৰ প্ৰধান সচিব, দুই পাৰ্বত্য জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্রতিনিধিসকল ৷

লগতে পঢ়ক : ডিফুত প্ৰধান শিক্ষক সকলৰৰ সৈতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মত বিনিময়