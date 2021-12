গুৱাহাটী, ১৫ ডিচেম্বৰ : অসমত ২০২২-২৩ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা বলৱৎ হ’ব নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ (New education policy of Assam Government) । ইয়াৰ বাবে স্বাভাৱিকতে শিক্ষাৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হোৱাটো জৰুৰী । বিগত ২৪ নৱেম্বৰত বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকে (Assam Government's cabinet meeting in Bongaigaon) এই বিষয়ত অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে জাৰি কৰিছে নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিছে (New education policy 2020)।

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ ৰ অধিসূচনা জাৰি দিছপুৰৰ

অধিসূচনা অনুসৰি নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক গাঁথনি হ’ব এনেধৰণৰ পূৰ্বৰ ১০+২ আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তে হ’ব ৫+৩+৩+৪ । বিদ্যালয় শিক্ষা শিশুৰ তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ হ’ব । ৰাজ্যৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ সমূহ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ বাবে শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ এখন সমিতি গঠন কৰা হ’ব ।

আনহাতে, নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত তিনি হাজাৰতকৈ কম শিক্ষাৰ্থী থকা কলেজ সমূহক আন কলেজৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হ’ব বুলিও চৰ্চা চলিছে যদিও এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনাখনত কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই । একেদৰে ১৫ বছৰৰ ভিতৰত এফিলিয়েটেড কলেজ ব্যৱস্থা নোহোৱা কৰাৰ বিষয়েও কোনো কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই অধিসূচনাত ।

লগতে পঢ়ক : অন্ত নোহোৱা হৈছে ৰাকেশ পালৰ কার্যকালত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ