নিউজ ডেস্ক, 7 মে’ : মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে আলফা(স্বা) ৰ দুগৰাকী সদস্যক ৷ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অপৰাধত মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে সঞ্জীৱ শৰ্মা ওৰফে ঋষভ অসম আৰু তেওঁৰ সহযোগী ধনজিৎ দাস ওৰফে ৰূপক অসমক(Sanjiv Sarma and Dhanjit Das sentenced to death by ULFA independent) ৷ মৃত্যুৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ এক ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰিছে আলফা(স্বা) য়ে ৷ এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সদৰি কৰি সংগঠনটোৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে এক বিবৃতি ৷

সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু ধনজিৎ দাসক মৃত্যুদণ্ড আলফা(স্বা) ৰ

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে বাইহাটাৰ যুৱক সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত কেইবাটাও ভিডিঅ’য়ে তোলপাৰ লগাইছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ অসম আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ গুপ্তচৰ আছিল বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুক্তাপুৰৰ মুনীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা(Sanjiv Sarma was the spy of Assam Police and Indian Occupation Force) ৷

অসম আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ হৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফা(স্বা)ৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছিল সঞ্জীৱে ৷ আলফা(স্বা) ৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া(Ulfa independent nabs Assam police spy in camp) হৈছিল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ পাইছিল পুনৰ এটা ভিডিঅ’ ৷ এই ভিডিঅ'টোত সঞ্জীৱ শৰ্মাই তেওঁৰ সৈতে কোন কোন জড়িত হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মিছন কি, কিহৰ বাবে তেওঁক আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, তাৰ বিষয়ে সদৰি কৰিছে ৷

