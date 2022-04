বাইহাটা/তিনিচুকীয়া, 26 এপ্ৰিল : বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুক্তাপুৰৰ মুনীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ শৰ্মাই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম চমুকৈ আলফা(স্বা) ৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ গুপ্তচৰ(Ulfa independent nabs Assam police spy in camp) হিচাপে কাম কৰিছিল ৷ আলফা(স্বা) প্ৰচাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰাও স্পষ্ট কৰি দিছে এই তথ্য (Sanjiv Sarma was the spy of Assam Police and Indian Occupation Force) ৷

আনকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম(স্বা)ৰ ফালৰ পৰা সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ য’ত সকলো কথা নিজেই স্পষ্ট ৰূপত দাঙি ধৰিছে সঞ্জীৱ শৰ্মাই ৷ উল্লেখ্য যে, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীলৈ এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ আগমন (Assamese youth joining ULFA I)।

যি সময়ত চৰকাৰৰে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীৰ সৈতে আলোচনাৰ বুবু-বা-বা চলি আছে, তেনে সময়তে নতুনকৈ যুৱকসকল আলফালৈ আগমনে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুক্তাপুৰৰ মুনীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ শৰ্মাও আলফালৈ গমন কৰা বাতৰিয়েও এতিয়া তোলপাৰ লগাইছে বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলত । নিজ ঘৰৰ পৰা এবছৰ আগতে সঞ্জীৱ ওলাই গৈছিল গুৱাহাটীৰ কামাখ্যালৈ । সেই ওলাই যোৱাৰ পিচৰে পৰা সঞ্জীৱৰ কোনো ধৰনৰ যোগাযোগ নাছিল পৰিয়ালৰ সৈতে ।

বিগত মাঘ বিহুৰ পিচত কিছু সময়ৰ বাবে ঘৰলৈ আহি লগে লগে গুছি গৈছিল সঞ্জীৱ । তেতিয়াৰে পৰা সঞ্জীৱৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই পৰিয়ালৰ লগত । যদিহে সঞ্জীৱ সঁচাকৈয়ে আলফালৈ গৈছে, তেন্তে পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বান জনাইছে সঞ্জীৱৰ মাতৃয়ে ।

আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক ঘৰৰ ল’ৰা ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে সঞ্জীৱৰ মাতৃয়ে ।

