গুৱাহাটী,১৪ আগষ্ট:দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'(Azadi ka Amrit Mahotsav)উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী । ৰাজ্যৰ সৰ্বত্র এতিয়া এক উখল-মাখল পৰিৱেশ । সকলোতে মাথো জাতীয় পতাকাৰ লহৰ । সোমবাৰে দেশে স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পূৰ্ণ কৰি ৭৬ বছৰত ভৰি দিব । সেইবাবে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ'। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সৰ্বত্ৰ উচাহৰ ধল বৈছে ।

চৰকাৰে এইবাৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতি ঘৰতে জাতীয় পতাকা উৰুৱাবলৈ যি আহ্বান জনাইছিল তাৰ প্ৰতি দেশবাসীয়ে অভূতপূর্ব সঁহাৰি জনাইছে । দেশৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো 'ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ পতাকা'ৰ(Har Ghar Tiranga)প্রতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে ।মু খ্যমন্ত্রী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma appeal for Har Ghar Tiranga)১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ প্ৰতিটো ঘৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছিল । এই আহ্বানৰ প্ৰতি ব্যাপক সঁহাৰি জনাই ৰাইজে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উৰুৱাইছে । প্ৰতিটো ঘৰ,কার্যালয়,বাহন, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ক্লাৱ আদি সকলোতে দেখা গৈছে জাতীয় পতাকা । এই জাতীয় পতাকা উৰুওৱাৰ পাছত সমগ্র পৰিৱেশটোৱেই হৈ পৰিছে অনন্য ।

ইফালে,ৰাজ্যৰ প্রান্তে-প্রান্তে এইকেইদিন জাতীয় পতাকা লৈ প্ৰভাত ফেৰী(Prabhat ferry in Assam for Azadi ka Amrit Mahotsav)কৰা হৈছে । বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ উদ্যোগত এই প্রভাত ফেৰীৰ সমদল উলিওৱা হৈছে । ৰাজ্যৰ অন্য প্রান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীও তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকাৰে উজলি উঠিছে । সৰ্বত্র পতাকাৰ সমাহাৰ । ইফালে,অসমত এইপর্যন্ত ২০ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্ৰী(National flags worth more than Rs 20 crore sold in Assam)হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ' উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে বাসগৃহৰ উপৰি সকলো চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান,কার্যালয়,ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসমৰ জনসাধাৰণে ইতিমধ্যেই চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ।

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবৰ বাবে মাজত মাত্র কেইটিমান মূহুৰ্ত বাকী থকা সময়তে ৰাজ্যত চৰকাৰে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা ৮০ লাখখন জাতীয় পতাকা বিক্ৰী হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । প্রাপ্ত তথ্য অনুসৰি অসমত এইপর্যন্ত ২০ কোটিৰো অধিক টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্ৰী হৈছে । উল্লেখ্য় যে অসমত এইপর্যন্ত আত্মসহায়ক গোটসমূহে(Self help group in Assam)প্রস্তুত কৰা প্ৰায় ৩৭ লাখ খন জাতীয় পতাকা বিক্রী হৈছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে । অসমত মুঠ ৭২২টা ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ(Cluster Level Federation)অন্তৰ্গত ২৩ হাজাৰ তকৈ অধিক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিছে । ৰাজ্যত জাতীয় পতাকা বিক্ৰীৰ বাবে ১৯,১১০টা আত্মসহায়ক গোটৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

আনহাতে,ৰাজ্য চৰকাৰে স্থানীয় উৎপাদনৰ উপৰি ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ(Ministry of Culture Government of India)পৰা কেইবা লাখ জাতীয় পতাকা আমদানি কৰিছিল । ৰাজ্য চৰকাৰে এইপর্যন্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰায় ৪০ লাখ পতাকা লাভ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে । অসম চৰকাৰে খাদ্য,অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ(Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs)জৰিয়তে ৰাজ্যৰ ৩৪ হাজাৰখন সুলভ মূল্যৰ দোকানত এই পতাকাসমূহ মাত্র ১৮ টকাত বিক্ৰী কৰিছে । এইপৰ্যন্ত সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত প্রায় ৪ কোটি টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্ৰী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে,মুকলি বজাৰত প্লাষ্টিক আৰু কাগজৰ সৰু পতাকাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ পতাকালৈকে থকা বৃহৎ বজাৰখন আছেই । এই বজাৰখনত হোৱা বিক্ৰী বা আয়ৰ সঠিত তথ্য উদ্ধাৰ কৰা প্রায় অসম্ভৱ যদিও মুকলি বজাৰতো এইপর্যন্ত কোটি কোটি টকাৰ জাতীয় পতাকা বিক্ৰী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে ।

