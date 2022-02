গোলাঘাট, 3 ফেব্ৰুৱাৰী: এইবাৰ গোলাঘাটত চলিল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Encounter in Golaghat)। গোলাঘাটৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটৰ জাহাজীগাঁৱত সংঘটিত হয় এই এনকাউন্টাৰ ।

বুধবাৰে পুৱতি নিশা চলা আৰক্ষী আৰু ১৫৫ নং চি আৰ পি এফৰ যুটীয়া অভিযানত আব্দুল চৈয়দ নামৰ এটা চোৰাং চিকাৰী নিহত হয় । অভিযানকাৰী দলটোলৈ লক্ষ্য কৰি তিনি/চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে কৰে গুলীচালনা ।

এইবাৰ গোলাঘাটত এনকাউন্টাৰ, চোৰাং চিকাৰী নিহত

কাজিৰঙাৰ চোৰাং চিকাৰৰ সৈতে জড়িত থকা তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষী আৰু ১৫৫ নং চি আৰ পি এফে চলাইছিল এই অভিযান । গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুমিত শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, এনকাউন্টাৰত নিহত হোৱা আব্দুল চৈয়দ শেহতীয়াকৈ কাজিৰঙাৰ গড় চিকাৰৰ লগত জড়িত( Involved in rhino poaching in Kaziranga) । আব্দুল চৈয়দৰ লগতে গড় চিকাৰত জড়িত আছিল আচমত আলি, আব্দুল মৈতিন, আতুৱাৰ ৰহমান, আজিবুৰ, চেয়ফুল আৰু উত্তম খাকলাৰী । উক্ত চোৰাং চিকাৰৰ বাবে বিশ্বনাথৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোমাইছিল ছয়জনীয়া দলটো । আটাইকেইটা চোৰাং চিকাৰীৰ ঘৰ বিশ্বনাথ জিলাত ।

আনহাতে কজিৰঙাত মৃত্যু হোৱা গড়টোক উত্তম খাকলাৰীয়েই গুলীয়াই হত্যা কৰা বুলি মৃত্যুৰ আগমুহুৰ্তত স্বীকাৰ কৰে ৷ সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত থকা চোৰাং চিকাৰীকেইটাৰ সন্ধান দিওঁতালৈ 2 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে (Rs 2 lakh reward for leads on three rhino poachers) ।

