অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ পিছত সষ্টম হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰু স্থানীয় ৰাইজ (Indo China standoff) । ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ ইয়াংস্তে নামৰ ঠাইলৈ সেনাৰ দল মোটায়েন কৰা হৈছে । তথ্য অনুসৰি মুঠ 6 জন ভাৰতীয় সেনাৰ লোক গুৱাহাটীৰ সেনাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Indo China border clash)। ইয়াংস্তে হৈছে টাৱাঙৰ জঙৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ নিলগত (Indo China border dispute)।

নগাঁৱৰ ধিঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ধিঙৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মোবাৰক আলী পাঠানৰ গৃহত লোমহৰ্ষক ডকাইতি (Robbery took place at Dhing) ৷ মোবাৰক আলী পাঠান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰি তেওঁৰ গৃহত কৰিলে লুটপাট ৷

বৰপেটাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Barpeta) ৷ সোমবাৰে নিশা ভেল্লা গাঁৱৰ মাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ দুখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় মটৰ চাইকেল আৰোহীজন ৷

ধনশিৰি শিশুগৃহৰ খুচীক নিজ সন্তানৰূপে তুলি ল'লে স্পেইনৰ মাৰিয়াই (Maria from Spain adopted Diphu orphan baby) । এটি অনাথ শিশুৱে লাভ কৰিলে নৱজীৱন ।

ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতাত ভূগিছে এটা পৰিয়াল । লাহৰীঘাটৰ হিন্দু পৰিয়ালটোক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ (Marigaon family in trouble)। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত ভাৰত আৰু চীনৰ জোৱানৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত বিৰোধীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰক (Clash in Tawang sector) ৷ আজি এই বিষয়ত সংসদত তীব্ৰ বাদানুবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

শিৱসাগৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Sivasagar) ৷ আমগুৰিৰ চামগুৰিত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন বাইক আৰোহী (Man killed in a road accident) ৷ নিহত বাইক আৰোহীজন দেওৰজা বালিপথাৰৰ বমেন চন্দ্ৰ গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ ডিব্ৰুগড়ত উদ্বেগ প্ৰকাশ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ(Assam Pradesh Congress President Bhupen Bora) । গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক ভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ কাষৰ পৰাই মহিলা ডিঙিৰ চেইন টানি লৈ গৈছে, লক্ষীমপুৰত বেংকৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ পাছতেই ডকাইতে লৈ গৈছে সেই ধন ৷ লগতে অসম-মেঘালয় আৰু অসম- অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তত যি সংঘাত হৈছে ইয়েই প্ৰমাণ কৰিছে ৰাজ্যত আইন শৃংখলা বুলিবলৈ একো নাই - এইদৰে কলে বৰাই(Bhupen Borah slams CM of Assam) ।

কৈৱৰ্ত্ত জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত সোমবাৰে ধেমাজিৰ কাছাৰী ময়দানৰ সন্মুখত সদৌ অসম কৈৱৰ্ত্ত যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে দুঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে(Kaivarta Yuva Satra protest at Dhemaji) ৷ শতাধিক প্ৰতিবাদীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে কাছাৰী ময়দানৰ সন্মুখভাগ(Demand for autonomy to the Kaivarta community) ৷

অকালতে মৰহিছে জোনাইৰ এক প্ৰতিভা । সংকটৰ সময়ত চৰকাৰী সাহায্য নাপায় হতাশ হৈ পৰিছে বাঁহীবাদক টাদক পাতিৰ (Assam artist deprived of govt help)। প্ৰতিভাৱান যুৱকজনক চৰকাৰক সহায় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে ।