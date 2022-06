মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণক জুৰুলা কৰাৰ পিছতেই জুনৰ পহিলা দিনটোতেই দেশজুৰি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হয় (Commercial LPG cylinder price cut)৷ বুধবাৰ 1 জুনৰ পৰা দেশজুৰি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৩৫ টকালৈ হ্ৰাস কৰা (Commercial LPG cylinder price cut from June 1) হৈছে ।

ৰাছিয়াৰ লগত যুঁজ দিবলৈ ইউক্ৰেইনলৈ ৰকেট প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমেৰিকাৰ(US sending medium-range rocket systems to Ukraine) ৷ ৰকেট প্ৰণালীসমূহ ৭০০ নিযুত ডলাৰৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে (700 million tranche of security assistance for Ukraine ) আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ইউক্ৰেইনলৈ ৷

তাৰা এয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ বাবে 5 জনীয়া আয়োগ গঠন (preliminary investigation by Nepal's Civil Aviation Authority) নেপাল অসামৰিক বিমান পৰিবহন কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ নেপাল অসামৰিক বিমান পৰিবহন কৰ্তৃপক্ষই (চিএএএন) কৰা প্ৰাথমিক অনুসন্ধান অনুসৰি দেওবাৰে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবেই বাওঁফালে ঘূৰি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিমানখন সোঁফালে ঘূৰি যোৱাৰ পিছত পাহাৰৰ টিলাত খুন্দা খাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৷

জনপ্ৰিয় গায়ক কে কে আৰু নাই ৷ অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও ইয়েই সত্য ৷ অকস্মাতে মৃত্যুক সাৱটিব লগা হ’ল গায়ক কৃষ্ণকুমাৰ কুন্নাথে (KK singer death) ৷ কলকাতাৰ গুৰুদাস মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানৰ বাবে নজৰুল মঞ্চত সংগীত প্ৰদৰ্শন কৰি থকাৰ সময়তে অসুস্থ হৈ পৰে শিল্পীগৰাকী ৷ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে তেওঁক ৷

গুণোৎসৱ চলি (Gunutsav 2022) থকাৰ মাজতে বৰপেটাৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মৰ্মে, প্ৰধান শিক্ষক আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে বিদ্যালয়খনৰ পানীৰ টেংকীটো অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰে ৷

তুংগত উঠিছে ৮ জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন(KAAC Election 2022)ৰ প্ৰচাৰ ৷ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্বি পাহাৰত অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান(Campaign of CM Sarma for KAAC election) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিষদৰ ২৬ টা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷

নতুন দিল্লীৰ নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজীত অনুষ্ঠিত নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যন কেম্পত (National Integration Camp held in NSUT) অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দলৰ সাফল্য ৷ অসমৰ দলটোৱে দলীয় শাখাত পাঁচটা আৰু ব্যক্তিগত শাখাত দুটা পদক লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৷

তেজপুৰৰ বিহগুৰি শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Bihaguri) ৷ যাত্ৰীবাহী আল্ট্ৰা বাছ আৰু জাইল’ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাছৰ চালকৰ পলায়নৰ অভিযোগ ৷

অপৰাধ তথা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সস্তম আৰক্ষী তথা প্ৰশাসন ৷ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফে খোৱাই জিলাৰ বৈজলবাৰী আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত চলাই এক অভিযান ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰায় 700 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে এজন লোকক (Drugs peddler arrested with cannabis) ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, জব্দকৃত গাঞ্জাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 3.50 লাখ টকা ৷

ৰাজ্যত যেন ড্ৰাগছ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ এটা সমাধান নোহোৱা অংক হৈ পৰিছে ৷ যিমানেই আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক আটক কৰিছে, সিমানেই বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি আহিছে এই বৰবিহ ৷ শেহতীয়াকৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই (Anti Drugs Mission) ড্ৰাগছসহ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটক কৰে ৷