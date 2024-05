ঘৰৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিব পঁইতাচোৰা; মাত্ৰ অনুসৰণ কৰক এই উপায় - How To Get Rid Of Cockroaches

ETV Bharat / health

লেতেৰা পাকঘৰত পঁইতাচোৰা বেছিকৈ দেখা যায় ৷ পুৱা ক'ত লুকাই থাকে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ৰাতি পাকঘৰত সিহঁতৰ বিচৰণহে অধিক চিন্তাৰ বিষয় ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, ইয়াৰ ফলত বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ অৱশ্যে কিছুমানে বজাৰত উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ স্প্ৰে’ ব্যৱহাৰ কৰি পঁইতাচোৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰে ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, ইয়াত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বাবে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ সেইবাবেই পঁইতাচোৰাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ তলত কিছুমান টিপছৰ দিয়া হৈছে ৷ সেয়া এতিয়াই জানি লওক- পঁইতাচোৰা হ্ৰাস কৰাৰ উপায়: পঁইতাচোৰা বোৰে প্ৰায়ে অব্যৱহৃত, ভিজা আলমাৰী আৰু বেচিনৰ তলত থাকে ৷ সেয়েহে এই ঠাইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক ৷

পঁইতাচোৰা থকা ঠাইত শুকান বিৰিয়ানি পাত ছটিয়াই দিব ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে এই বিৰিয়ানী পাতৰ গুড়ি চুক-চুকত আৰু য’ত বেছি চাফাই নথকা ঠাইত ছটিয়াই দিলে ভাল ফল পোৱা যাব ৷

পঁইতাচোৰা থকা ঠাইত পদিনা তেল আৰু লেমনগ্ৰাছৰ তেল ছটিয়াই দিলে ই নাথাকিব ৷

প্ৰতিটো পাকঘৰতে বেকিং চোডা আৰু চেনি আছে ৷ অৱশ্যে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে পঁইতাচোৰা থকা ঠাইত বেকিং চোডা আৰু চেনি ছটিয়াই দিলে সেইবোৰ খাই মৃত্যুমুখত পৰিব ৷

আমাৰ বেছিভাগেই ধানৰ পোক-পৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু কেৰম খেলিবলৈ ব’ৰিক পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰো ৷ কিন্তু পঁইতাচোৰা বিচৰণ কৰা ঠাইত এই গুড়ি ছটিয়াই দিলে পলাই যাব ৷

স্প্ৰে’ বটলত সমান পৰিমাণৰ পানী আৰু ভিনেগাৰ মিহলাই লওক ৷ তাৰ পিছত পঁইতাচোৰা থকা ঠাইত এই স্প্ৰে’ স্প্ৰে’ কৰিব লাগে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এটাও পঁইতাচোৰা বাচি নাথাকে ৷

পঁইতাচোৰা বিচৰণ কৰা ঠাইত নিমখ ৰাখিব লাগে ৷ পঁইতাচোৰা বোৰে ইয়াৰ গোন্ধ ভাল নাপায় ৷ গতিকে পলাই যায় ৷

নিম পিহি স্প্ৰে’ বটলত পানী ভৰাই দিব ৷ এই স্প্ৰে’ই পঁইতাচোৰা য’ত থাকে তাতেই মাৰি পেলায় ৷

পঁইতাচোৰা দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থকা ঠাইত হেয়াৰস্প্ৰে’ স্প্ৰে’ কৰিব লাগে ৷ এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ সোনকালে মৃত্যু হ’ব ৷

জালুক, পিয়াঁজ আৰু নহৰু মিহলাই পেষ্ট বনাওক ৷ এই মিশ্ৰণটো পঁইতাচোৰা থকা ঠাইত লগালে সিহঁত পলাই যাব ৷

লগতে বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, পঁইতাচোৰা থকা চুকবোৰত কেৰাচিন তেল ছটিয়ালেও ই পলাই যাব ৷

