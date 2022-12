‘‘চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে আমি ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পৰা নাই, সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক । পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক সকলোৰে জ্ঞাত (India Pakistan relation) ৷ কিন্তু চীনৰ সৈতেও আমি ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই (India China relations) ৷’’ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এই মন্তব্য কৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই (Omar Abdullah on Tawang faceoff) ৷

ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে মঙলবাৰে কয় যে যিকোনো সীমা উলংঘনকাৰীক ভাৰতৰ দ্বাৰা "উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ" দিয়া হ'ব (Arunachal CM dares China over Tawang face off) ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ সীমান্ত অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ চীনা অনুপ্ৰৱেশৰ বাবে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিছে (Amit Shah blamed Congress for China border issue) ।

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অৰুণাচল প্ৰদেশত ৯ ডিচেম্বৰৰ টাৱাং সংঘৰ্ষস ন্দৰ্ভত লোকসভাত এক বিবৃতি দিয়ে (Rajnath Singh on China India Tawang Conflict) । "আমাৰ সৈন্যসকলে বীৰত্ব দেখুৱাইছিল আৰু শত্ৰুসকলক ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।" তেওঁ কয় যে এই ঘটনাত আমাৰ সৈনিকসকলৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই । কোনো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বা শ্বহীদ হোৱা নাই । এই ঘটনাৰ পিছত অঞ্চলটোৰ স্থানীয় কমাণ্ডাৰে ১১ ডিচেম্বৰত এখন পতাকা সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু চীনা সেনাক সতৰ্ক কৰি দিয়ে (Flag meeting of Indian Army in Tawang) ।

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰব বস্ত্ৰ প্ৰযুক্তিৰ অন্যতম শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটে পূৰ্ণ কৰিলে গৌৰৱজ্জ্বল ১০০ বছৰ (100 years of Assam Textile Institute)। অহা ১৭-১৮ ডিচেম্বৰত শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী মনিষ চিছোদিয়াক ধিক্কাৰ বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ(BJP Assam Pradesh critisise Manish Sisodia) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত নহ'বৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টিক সকীয়াই দিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কল্যাণ গগৈয়ে ।

অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে নগাঁও । পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ডকাইতিকাণ্ড । প্ৰাক্তন বিধায়কসহ পৰিয়ালৰ লোকসকলক অচেতন কৰি ডকাইতে চলালে লুটপাত (Sensational robbery in Dhing)। অচেতন অৱস্থাত প্ৰাক্তন বিধায়কৰ লগতে পত্নী,বোৱাৰীক ভৰ্তি চিকিৎসালয়ত ।

মঙলবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ চৌহদত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই "আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ" ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰবি শংকৰৰ অনুষ্ঠান Art Of Living ৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা সৌৰশক্তি চালিত লাইটৰ ফ্লেগ অফ কৰে (CM Flag Off Solar Powered Lights) ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (APCC president slams BJP)। ৰাজ্যৰ মহিলাক অপমান কৰা কংগ্ৰেছে সহ্য নকৰে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে । তিনিচুকীয়াত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।

তিনিচুকীয়া সাংবাদিক চ’ৰা আৰু জিলা শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঙলবাৰে আয়োজন কৰা হয় ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক সজাগতা সভা (Awareness meeting against drugs in Tinsukia) ৷ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তিনিচুকীয়াৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ আয়োজন কৰা হয় উক্ত সজাগতা সভাৰ ৷