নিউজ ডেস্ক, ১৩ ডিচেম্বৰ : অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰত-চীন মুখামুখি সংঘৰ্ষত (India China face off in Arunachal border) লিপ্ত হোৱাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি কয় যে এয়া আছিল ড্ৰেগনৰ প্ৰতি নেহৰুৰ প্ৰেম (Amit Shah blamed Congress for China border issue), যিখন দেশে ভাৰতক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত (United Nations Security Council) ইয়াৰ স্থায়ী আসনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল । টাৱাং খণ্ডৰ শেহতীয়া অচলাৱস্থা সন্দৰ্ভত সংসদত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক আক্ৰমণৰ মাজতে অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্য আহিছে (India China clash in Tawang Arunachal) ।

অমিত শ্বাহে স্বাধীনতাৰ পিছত চীনৰ প্ৰতি নৰম হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰে (Union Home Minister Amit Shah) । তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ সীমান্ত অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ চীনা অনুপ্ৰৱেশৰ বাবে দেশৰ সবাতোকৈ পুৰণি দলটোক দোষাৰোপ কৰে (Chinese incursions along border areas) ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলক উপহাস কৰি কয় যে ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচনে (Rajiv Gandhi Foundation, RGF) 2005-07 বৰ্ষত চীনা দূতাবাসৰ পৰা 1.35 কোটি টকাৰ অনুদান লাভ কৰিছিল । যিটো বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA) পৰিপন্থী আছিল । তেওঁ কয় যে গৃহ মন্ত্ৰালয় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ি আহে আৰু তাৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰে । কংগ্ৰেছে কেৱল RGF-ৰ FCRA বাতিলকৰণৰ সন্দৰ্ভত উঠিব পৰা প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈয়ে সংসদত সীমান্ত সমস্যা উত্থাপন কৰিছে বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

অমিত শ্বাহে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰত শাসনত আছে "কোনেও এক ইঞ্চি ভূমিও দখল কৰিব নোৱাৰে" । গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সৈন্যই দেখুওৱা বীৰত্বকো অভিবাদন জনায় । উল্লেখ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশত যোৱা ৮-৯ ডিচেম্বৰৰ মাজনিশা ভাৰতীয় সেনাৰ সেনাৰ সৈতে চীনা সৈন্যৰ সংঘৰ্ষৰ কথা শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে ।

