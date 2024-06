কেঁচা জলকীয়া: মাত্ৰ ২ টকাতে নিয়ন্ত্ৰণ হ’ব ডায়েবেটিছ - Diabetes will be controlled in just 2 rupees

ETV Bharat / health

কেঁচা জলকীয়া: মাত্ৰ ২ টকাতে নিয়ন্ত্ৰণ হ’ব ডায়েবেটিছ - Diabetes will be controlled in just 2 rupees

By ETV Bharat Assamese Team Published : Jun 7, 2024, 3:36 PM IST