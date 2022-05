হঠাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী-শিলচৰৰ বিমান ভাড়া ৷ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত চলা ইণ্ডিগ' আৰু স্পাইছজেট বিমানৰ ভাড়া 12 হাজাৰ 500 টকাৰ পৰা 14 হাজাৰ পৰ্যন্ত হৈছে ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ ভাড়া উৰ্দ্ধমুখী হৈ 31 হাজাৰ 500 টকা হৈছেগৈ ৷

কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত CBIৰ অভিযান

শেহতীয়াকৈ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে । সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত চিবিআইৰ অভিযান অব্যাহত আছে (CBI searches multiple locations of Karti Chidambaram)। কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ হৈছে কাৰ্তি চিদাম্বৰম ।

ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব ল'লে মানিক সাহাই (Manik Saha takes over as Tripura new CM)। মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন হ'লেও ৰাজ্যখনৰ সমস্যা সমাধান নহয় বুলি দাবী কৰে চিপিআইএম নেতা মানিক সৰকাৰে । তেওঁৰ মতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনক জংঘল ৰাজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।

নাগালেণ্ডত সেনাৰ গুলীবৰ্ষণৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ (Court of Inquiry into Nagaland civilian killings) ৷ এই ঘটনাত যদি কাৰোবাৰ ভুল প্ৰমাণিত হয় তেন্তে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে পদবী অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ মুৰব্বী লেঃ জেন ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই ৷

প্ৰায় 25 বছৰ দীঘলীয়া আলোচনা শেষত সমাধানৰ দিশে নগা সমস্যা (The Naga issue) ৷ অসম আৰু মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী দলবোৰৰ সৈতে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবেও ই এক আৰ্হি হ'ব পাৰে ৷

ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ(Flood in Assam 2022) ৷ কামপুৰত বানত উটি গ’ল দুজন কিশোৰ(Two youth drawn in flood) ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ ৷ আনজন কিশোৰক বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে ৷

কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাকৈয়ে সামৰণি পৰিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ আহ্বান মৰ্মে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত অনুষ্ঠিত ইণ্ডো-নগা শান্তি আলোচনাৰ বৈঠক (Indo Naga talks remains inconclusive )৷ এন এছ চি এন ইশ্বাক মুইভা গোটে সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এছ চি জামিৰৰ সৈতে মিলামিচা কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক সমালোচনা কৰে ৷ এছ চি জামিৰে লেতেৰা ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে এন এছ চি এনৰ সদস্যকেইগৰাকীয়ে (NSCN IM lambasts SC Jamir) ৷

অৰুণাচলত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন(Landslide in Arunachal) ৷ ইটানগৰৰ পাঞ্জাৱী ধাবা যংছেটেৰ সমীপত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত আৱদ্ধ এটা পৰিয়াল ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে উক্ত স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এটা শিশুৰ মৃতদেহ(Child died in landslide in Itanagar) ৷ বাকী তিনিজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈছে দুজনকৈ সদস্য ৷

বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত চৰকাৰী ধন শৰাধৰ অভিযোগ (Misuse of government funds at Abhayapur) ৷ এজাক বৰষুণতে খহি পৰিল কেইবা লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এখন পকী দেৱাল ৷ যাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত অঞ্চলবাসী ৷

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 25 টাকৈ নিষিদ্ধ হেৰ’ইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ(Twenty five container full of heroin seized in kokrajhar) ৷ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ শান্তিনগৰৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত চলিছিল এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti drugs operation by Kokrajhar police) ৷