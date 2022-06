আপত যোগদান নকৰে অখিল গগৈয়ে (Akhil Gogoi does not join AAP) ৷ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ সৈতে এক ব্যক্তিগত সু-সম্পৰ্ক আছে যদিও এই সম্পৰ্ক কেতিয়াও ৰাজনৈতিক হোৱা নাই । ৰাইজৰ দল এৰি কোনো দলত যোগদান কৰাৰ চিন্তা নাই কৰা বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ ৷

অনন্ত আম্বানীৰ হ'ব লগা পত্নী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে 'আৰেঞ্জট্ৰাম'ত ভাৰতনাট্যম প্ৰদৰ্শনেৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰে । ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট নীতা আৰু মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ 'বাগদত্তা'।

কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী মডেল সহ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ (Six persons arrested accused of Kokrajhar firing incident)৷ কেএলঅ’ৰে সঘনে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ তথ্য লাভৰ পিছতে আটক কৰা হৈছিল এগৰাকী মডেলসহ তেওঁৰ স্বামীক (Model accused of Kokrajhar firing)৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

আইফা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ আকৰ্ষণীয় ফটো ৷ দিব্যা খোচলা কুমাৰেও নিজৰ দুটা আকৰ্ষণীয় লুকৰ ফটো অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ চাওক ফটো-

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত মাইক্ৰ'ফৰেষ্ট গ্ৰীণ জ'ন আঁচনি (Microforest Green Zone Scheme ) মুকলি ৷ মাইক্ৰ'ফৰেষ্ট গ্ৰীণ জ'নৰ এক অভিনৱ পৰিকল্পনাৰে 5 জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খনত এই সেউজ সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰে (Microforest Green Zone Scheme launched at Assam Agricultural University) ।

হঠাৎ মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ অহা-যোৱা কৰা ৰাজপথত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কেনে সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে হঠাৎ দেওবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক (Assam CM visits Guwahati cites highways)৷ মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই ।

পৃথিৱী বিখ্যাত অসমৰ এশিঙীয়া গঁড় হত্যা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যত আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷ তিতাবৰত দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে এনে এক অভিযান চলাই দুটা চোৰাং চিকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে এটা খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰে(Titabor Police operation against rhino poachers) ৷ প্ৰায় এক কোটি বিশ লাখ টকাত খৰ্গটো বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল চোৰাং চিকাৰী দুটা ৷

ৰাজ্য চৰকাৰে বৰছলা বিল পুতি স্থাপন কৰিব জাৱৰ নিষ্কাশন প্ৰকল্প(Sewage treatment plant in Borsola Beel) ৷ জিলা প্ৰশাসনে সংৰক্ষিত জলাশয় হিচাবে ঘোষণা কৰি থোৱা বৰছলা বিলক অন্য ৰূপ দিবলৈ লোৱা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিল উন্নয়ন সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ৷

শেহতীয়া বছৰবোৰত ত্ৰিপুৰাৰ ৰে'লখণ্ডত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে (Development of the railway sector in Tripura)। বাংলাদেশৰ সৈতে ৰে'ল যোগাযোগত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । এইবাৰ ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত দ্বিতীয়টো ৰে'ল সংযোগৰ কামো আৰম্ভ হ'ব । বেলোনিয়া আৰু বাংলাদেশৰ চিটাগং চহৰৰ মাজত ৰে'ল সংযোগৰ জৰীপৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।

এই বছৰৰ ২২ তম আইফা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হৈছে ৷ ডুবাইৰ গ্ৰেণ্ড এৰেনাত অনুষ্ঠিত এই আইফা 2022ৰ মঞ্চত শ্ৰেষ্ঠ বিবেচিত হোৱা তাৰকাসকলৰ বিষয়ে জানো আহক-