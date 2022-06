আগৰতলা,৫ জুন : বাংলাদেশ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজত অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয়টো ৰে'ল সংযোগ (2nd Railway link between Bangladesh and Tripura to start soon)। উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেই ইতিমধ্যে জৰীপৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ত্ৰিপুৰাৰ বেলোনিয়া আৰু বাংলাদেশৰ চিটাগং চহৰক সংযোগ কৰা হ'ব ।

এনএফআৰৰ মুখ্য জনসম্পৰ্ক বিষয়া (CPRO) সব্যসাচী দে’য়ে কয় যে ত্ৰিপুৰাত ২০১৪-২২ বৰ্ষৰ পৰা ৰে'ল খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নমূলক কাম দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে উত্তৰ পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেয়ে বৰ্তমানৰ ৰে'ল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনিগৰ বিকাশ আৰু ত্ৰিপুৰাত পৰ্যটন আৰু যোগাযোগ উন্নত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে (Development of the railway sector in Tripura)।

তেওঁ কয় যে, বাংলাদেশৰ আখাউৰাৰ পৰা আগৰতলা ৰে'ল সংযোগৰ কাম অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু বেলোনিয়া (ত্ৰিপুৰা)–চিটাগঙৰ নতুন ব্ৰডগজ লাইনৰ ২.৯ কিলোমিটাৰ ৰেল পথৰ জৰীপ কামো চলি আছে (Railway link between Bangladesh and Tripura)। তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, ত্ৰিপুৰাৰ সমগ্ৰ ৰে'লৱে নেটৱৰ্কটো ২০১৪-২২ বৰ্ষলৈ এক ব্ৰডগজ নেটৱৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে যাৰ ফলত ত্ৰিপুৰাৰ সকলো মিটাৰ গজ ৰে'ল লাইন নাইকিয়া কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে, ২০১৪ ৰ পৰা ২০২২ চনলৈ ত্ৰিপুৰাত মুঠ ১১৫ কিলোমিটাৰ নতুন ব্ৰডগজ লাইন আৰম্ভ কৰা হৈছে । দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ব্ৰডগজ ৰে'ল সেৱা আৰম্ভ হৈছে ।

২০১৬ চনত ভূমিস্খলমৰ ফলত যেতিয়া ত্ৰিপুৰাত পথেৰে যান বাহনৰ চলাচলত বাধা আহিছিল । তেতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ ত্ৰিপুৰাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ফ্লেট-ৱাগন সামগ্ৰীৰে ৰেলত ইন্ধন ভৰ্তি ট্ৰাক কঢ়িয়াবলৈ ৰোল অন-ৰোল অফ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ৰাজ্যখনে তীব্ৰ সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাত প্ৰথমবাৰলৈ অসমলৈ এই ধৰণৰ ৰে'ল সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

ত্ৰিপুৰা অসম সংযোগী পথৰ অৱস্থা অতি বেয়া । যাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । কিন্তু ৰেল বিভাগে আৰম্ভ কৰা প্ৰকল্পবোৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট উন্নত হ'ব বুলি আশাবাদী এনএফআৰৰ মুখ্য জনসম্পৰ্ক বিষয়াগৰাকী ।

ইয়াৰ দ্বাৰা পৰ্যটন খণ্ডও যথেষ্ট সকাহ পাব । ইফালে তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ২০১৪ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেচন আৰু ৰে'লসমূহত উত্তৰ-পূৱ সীমান্ত ৰে'লৱেই বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।

