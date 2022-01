আজি পাহাৰীয়া ঐতিহাসিক ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 বৰ্ষৰ কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting of the Assam Government) । ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে হাফলংবাসী ৷ দিনৰ 2.30 বজাৰ পৰা ডিমা হাছাওৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কেবিনেট বৈঠক (Cabinet Meeting in Haflong) ৷

ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (covid positive cases rapidly increasing in assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8072 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.62 শতাংশ ৷

সম্পূৰ্ণ হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দল হৰিণৰ গণনা(Eastern Swamp Deer census in Kaziranga) ৷ এইবাৰৰ মুঠ গণনা পদ্ধতিত 868 টা দল হৰিণ পোৱা গৈছে ৷

আগৰতলাৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা নামনিমুৱা তেজস্ব এক্সপ্ৰেচৰ পৰা জব্দ গাঞ্জা (Weed seized from Tejwash express)৷ ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলায় গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত জব্দ কৰে গাঞ্জাখিনি ৷

কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰ’ইন (Heroin seized at Karbi Anglong) ৷ চাউলৰ বস্তাত লুকুৱাই আনিছিল হেৰ’ইনখিনি ৷ তিনিজনক আটক ৷

ধুবুৰীত ক’ভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি (Increase Covid 19 cases in Dhubri) পাইছে ৷ মঙলবাৰে পানবাৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ক ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা (Kendriya Vidyalaya Panbari declared as Containment Zone) কৰিছে ৷

বুধবাৰে দিনৰ 2.30 বজাৰ পৰা হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Haflong) ৷ নেতা-আমোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিমাচা, কুকি আৰু নগা খাদ্যৰ লগতে ৰেডিছন ব্লুৰ ৰাজকীয় খাদ্য সম্ভাৰ ৷ ইতিমধ্যে ৰেডিছন ব্লুৰ পঞ্চাশজনীয়া ৰান্ধনীৰ এটা দলে হাফলঙত বাহৰ পাতিছে ।

ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ খবৰ অনুসৰি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ঢৌতকৈ অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ক’ভিডৰ তৃতীয় ঢৌৱে (Third wave of Covid in Assam) ।

ইটিভি ভাৰত এক্সক্লুছিভ ব্ৰেকিং মুলায়ম সিং যাদৱৰ সৰু বোৱাৰী অপৰ্ণা যাদৱে কাইলৈ দিল্লীত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা দৈছে (Mulayam's younger daughter in law might join BJP) ৷ তেওঁৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ৷

নেভেল ডকয়াৰ্ড মুম্বাইত আজি সংঘটিত হয় এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আইএনএছ ৰণবীৰৰ এটা আভ্যন্তৰীণ কম্পাৰ্টমেণ্টত হোৱা বিস্ফোৰণত (Explosion Onboard INS Ranvir) ৩ জন নৌসেনা জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।