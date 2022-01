ডিমা হাছাও, 19 জানুৱাৰী : আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 বৰ্ষৰ কেবিনেট বৈঠক (Cabinet meeting of the Assam Government in Haflong) । কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ডিমা হাছাওৰ সদৰ চহৰ হাফলং । মঙলবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ (Finance Minister Ajanta Neog at Haflong) , পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰা, পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মহন, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (Education Minister Ranoj Pegu at Haflong) আদিকে ধৰি বহু মন্ত্ৰী হাফলঙত আহি উপস্থিত হৈছে ৷

আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক

ৰাজধানী দিছপুৰৰ বাহিৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই তৃতীয়খন কেবিনেট বৈঠক ৷ ডিমা হাছাওৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত 2.30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব (Cabinet Meeting in Haflong) ৷ বুধবাৰে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা আহি হাফলঙত উপস্থিত হ'ব ।

আনহাতে, বুধবাৰে পুৱা হেলিকপ্টাৰেৰে লংকাত উপস্থিত হৈ লংকাৰ পৰা পথেৰে প্ৰায় 1.30 বজাত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাফলঙত উপস্থিত হ'ব (CM Himanta Biswa Sarma in Haflong) ৷

আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক

আজি অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ ভয়াৱহ ক'ভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাফলঙলৈ ৰাওনা হোৱাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব । লগতে হাফলঙত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ নৱ নিৰ্মিত অক্সিজেন প্লাণ্ট স্থাপন কৰা এন এল দাওলাগুপু ষ্টেডিয়াম (NL Daulagupu Stadium of Haflong),হাফলং হ্ৰদৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা জিপ লাইনিং(Zip lining built on Haflong Lake), কৃষি ভৱনৰ লগতে হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ উদ্বোধন কৰিব ৷

কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বহুকেইটা দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আৰু জেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে মতবিনিময় কৰিব ৷ বুধবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাফলঙৰ আৱৰ্ত ভৱনত কটাব আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা হাফলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ পাহাৰীয়া ঐতিহাসিক ডিমা হাছাও জিলাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কেবিনেট বৈঠকৰ পৰা ডিমা হাছাওবাসীয়েও বহু আশা কৰিছে ।

আজি হাফলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ বাবে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ বিশেষকৈ ডিমাছা খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেবিনেট বৈঠকখনৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু পাহাৰীয়া জিলাখন (Preparations for the Cabinet meeting complete) ।

লগতে পঢ়ক : Covid update in Assam : মঙলবাৰে ৰাজ্যত সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হ’ল ক’ভিডত