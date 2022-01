ডিফু, ১৮ জানুৱাৰী : পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিৰন্তৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Anti drug operation in Karbi Anglong) যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাবে অপৰাধী চক্ৰই নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি আহিছে ৷ যোৱা নিশা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাঞ্জাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন বিলাসী বাহনৰ পৰা নিষিদ্ধ হেৰ’ইন জব্দ কৰাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Three persons arrested with heroin in Karbi Anglong) ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰে নিশা মাঞ্জা আৰক্ষীয়ে মাঞ্জা তিনি আলিত নিয়মীয়া তালাচী অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে প্ৰায় ১০ মান বজাত বকলীয়াঘাট পৰা ডিফু অভিমুখে গৈ থকা AS ০২ V ২৫৭৫ নম্বৰৰ এখন ইন'ভা বাহন কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ বাহনখন ৰখাই আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ চালক আৰু আৰোহীক সোধ-পোছ কৰাৰ পিছত সন্দেহ বশতঃ বাহনখনত তালাচী চলায় (Karbi Anglong police anti drug operation) ৷

এই তালাচীত ১৪ টা সৰু প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰত ভৰাই অনা অৱস্থাত বুজন পৰিমানৰ নিষিদ্ধ হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী (Heroin seized at Karbi Anglong)৷ জব্দ হোৱা হেৰ’ইনখিনি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিয়াৰ বাবে চাউলৰ বস্তাৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে বাহনখনত থকা তিনিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কেইটা ক্ৰমে মহম্মদ নজৰুল ইছলাম, মহম্মদ আলাউদ্দিন আৰু মহম্মদ আফটাব হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ ঘৰ ডিফুৰ হৰিলাল বস্তিত ৷ এই সন্দৰ্ভত মাঞ্জা থানাত ০১/২২ নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থকাৰ সময়ত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাবলৈ খোজোতেই যোৱা সোমবাৰে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই আহত কৰিছিল (Karbi Anglong police encounter) ৷

