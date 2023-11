Political Parties Speed up Election Campaigns in Telangana : హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో రాష్ట్రాన్ని గులాబీ కంచుకోటగా మార్చుకునేందుకు బీఆర్ఎస్(BRS Party) నేతలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌, ఖైరతాబాద్‌లో ప్రచారం నిర్వహించిన దానం నాగేందర్‌కు ముస్లిం మహిళలు దట్టీ చేతికి కట్టి.. భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలంలో బీఆర్ఎస్ సంక్షేమ పథకాలను వివరిస్తూ మంచిరెడ్డి కిషన్‌రెడ్డి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈనెల 14న ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఖానాపూర్‌ గేట్‌ వద్ద జరిగే కేసీఆర్ సభను విజయవంతం చేయాలని ప్రజలను కోరారు. మరోపక్క రాజేంద్రనగర్‌ నియోజకవర్గంలో ఎంఐఎం అభ్యర్థి స్వామి యాదవ్‌ ఇంటింటికి తిరుగుతూ పతంగి గుర్తుకు ఓటేయాలని అభ్యర్థించారు.

BRS Candidates Door To Door Election Campaign : నిర్మల్‌ జిల్లా నర్సాపూర్‌ మండలంలోని గొల్లమడ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి విఠల్‌ రెడ్డి రోడ్‌ షోలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. సంక్షేమ పథకాలు అందించలేదంటూ బీజేపీ నేతలు.. ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా ఫ్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలంలోని నాగారం గ్రామంలో 24 గంటల కరెంట్‌ ఇస్తున్నామంటూ రైతు పొలంలో మోటార్‌ స్విచ్ఛాన్‌ చేశారు. నాగార్జునసాగర్‌ నియోజకవర్గం త్రిపురారం మండలంలో నోముల భగత్‌ తరఫున ఆయన సతీమణి నోముల భవాని ఇంటింటికి తిరిగి ఓట్లు అభ్యర్థించారు. ఖమ్మంలో పువ్వాడ అజయ్‌ రోడ్‌షోలు, పాదయాత్రలతో మరోసారి బీఆర్ఎస్​ కు పట్టం కట్టాలని కోరారు.

Congress Election Campaign of Six Guarantees : ఆరు గ్యారంటీలతో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునేలా హస్తం పార్టీ(Telangana Congress)ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది. అగ్రనేతల పర్యటనలతో పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపుతున్నారు. నియోజకరవర్గాల వారీగా తిరుగుతున్న రేవంత్‌రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. సిద్దిపేటలో ప్రచారం నిర్వహించిన పూజల హరికృష్ణ బ్యాండ్‌ వాయిస్తూ ఓటర్లను ఆకట్టుకున్నారు. పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో చింతకుంట విజయ రమణారావు ఎలిగేడు మండలంలో ఆరు గ్యారంటీల కార్డుతో ప్రచారం నిర్వహించారు.