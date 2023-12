Minister Bhatti Vikramarka Review on Finance Department : రాష్ట్రంలో మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపులో భాగంగా భట్టి విక్రమార్కకు ఆర్థికశాఖ(Finance Minister) కేటాయించారు. ఈ క్రమంలో తొలిసారిగా ఆర్థికశాఖ అధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులు, ఆదాయ, వ్యయాలు, తదితర వివరాలను ఉపముఖ్యమంత్రి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Bhatti Vikramarka Review on State Financial Status : రాష్ట్రం ఐదున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పుల్లో ఉందని, అయినప్పటికీ సవాల్​గా ఆర్థికశాఖ బాధ్యతలు తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన ఆరు గ్యారెంటీలు(Congress Six guarantees), అభయ హస్తం మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన హామీలు నెరవేర్చేలా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం కోసం అధికారులు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేయాలని వారిని కోరారు. ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఆర్థిక మంత్రి భట్టి సచివాలయంలో సమావేశమయ్యారు.