Kothakota Srinivas Reddy Takes Charge as Hyderabad CP : హైదరాబాద్ సీపీ గా కొత్తకోట శ్రీనివాస్ రెడ్డి(Kothakota Srinivas Reddy)బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత మొదటిసారి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డికి ప్రాధాన్యత గల పోస్టింగ్ వచ్చింది. గతంలో ఆయన గ్రే హౌండ్స్ , అక్టోపస్‌లో పనిచేశారు. నూతన సీపీ కొత్తకోట శ్రీనివాస్ రెడ్డికి ముక్కుసూటి అధికారిగా మంచి పేరు ఉంది. ఇవాళ ఉదయం కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో హైదరాబాద్​ సీపీగా ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Kottakota Srinivas Reddy as New CP of Hyderabad : సీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. గంజాయి నిర్మూలనకు కృషి చేస్తామని, డ్రగ్స్‌ ముఠాలను సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. డ్రగ్స్ ముఠాలకు ఈ రాష్ట్రంలో చోటులేదని హెచ్చరించారు. పబ్స్‌, రెస్టారెంట్లు, ఫామ్‌హౌస్‌ యజమానులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పారు. డ్రగ్స్‌ను ప్రోత్సహిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని, ఈ మహమ్మారిని కూకటివేళ్లతో పెకిలించాలని సీఎం చెప్పారన్నారు.