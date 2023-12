EX MLA Shakeel Son Accident Case Update : హైదరాబాద్ బేగంపేట్ ప్రజాభవన్ వద్ద ఈనెల 23న అర్ధరాత్రి జరిగిన రోడ్డుప్రమాదం సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్ కుమారుడు సాహిల్ ప్రజాభవన్ బారికేడ్లు ధ్వంసం చేసిన ఈ కేసులో పంజాగుట్ట పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరు పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. సాహిల్ కారును అతివేగంగా నడిపి బారికేడ్లను ఢీకొట్టాడు. సాధారణంగా ఇటువంటి ప్రమాదాల్లో కారు నడిపిన వ్యక్తికి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పరీక్ష(Sahil Drunk and Drive Test Report) నిర్వహిస్తారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేస్తారు. వాహనం స్వాధీనం చేసుకొని నిందితులకు నోటీసులు జారీ చేస్తారు.

Inspector Create Story in EX MLA Shakeel Son Case : సాహిల్ వద్ద డ్రైవర్​గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని తన స్థానంలో పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్​కు పంపించాడు. అతడితో ప్రమాద సమయం లో తానే కారు నడిపినట్టు పురిగొల్పాడు. అని ఉన్నతాధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ విషయం సామాజిక మాధ్యమాలు, మీడియా ద్వారా వెలుగు చూశాక కూడా ఇన్​స్పెక్టర్​ తమకు అసలు విషయం చెప్పకుండా గోప్యంగా ఉంచారని అంతర్గత విచారణలో నిర్దారించినట్లు తెలిపారు. అసలు నిందితుడు దర్జాగా తప్పించుకొని దుబాయ్ పారిపోయేందుకు ఇన్​స్పెక్టర్ పరోక్షంగా సహకరించారని అంచనాకు వచ్చినట్లు ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.

Inspector Suspend in EX MLA Shakeel Son Case : పోలీసు దర్యాప్తును పక్కదారి పట్టించేలా నడిపిన కథలో ఇన్​స్పెక్టర్​ కీలకంగా వ్యవహరించారని, పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్​లోని సీసీ టీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారాలను(Evidence of CCTV Footage in Sahil Accident Case) పోలీస్​ అధికారులు సేకరించారు. ఇదంతా ఉద్దేశపూర్వకంగానే చేసినట్టు గుర్తించిన తరువాతే ఇన్​స్పెక్టర్ దుర్గారావును సస్పెండ్ చేసినట్టు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ వ్యవహారంలో ఎవరెవరి ప్రమేయం ఉందనే దానిపై ఉన్నతాధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడని పట్టుకుని వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం వచ్చే నివేదిక ఆధారంగా, అసలు విషయం బయట పడుతుందని పోలీసు అధికారి ఒకరు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.