Thalaivar 170 Heroine : సూపర్ స్టార్ సినిమాలో 'గురు'బ్యూటీ.. మరో ఇద్దరు హీరోయిన్లు కూడా కన్ఫార్మ్
Published: 46 minutes ago
Thalaivar 170 Heroine : సూపర్ స్టార్ సినిమాలో 'గురు'బ్యూటీ.. మరో ఇద్దరు హీరోయిన్లు కూడా కన్ఫార్మ్
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Thalaivar 170 Heroine : తమిళ్ సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్.. 'జైభీమ్' ఫేమ్ డైరెక్టర్ టీజే జ్ఞానవేల్ కాంబోలో ఓ సినిమా తెరకెక్కనున్న విషయం తెలిసిందే. 'తలైవా 170' వర్కింగ్ టైటిల్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ తెరకెక్కనుంది. ఈ సినిమా లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రూపొందనునుంది. అయితే ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటించనున్న కథానాయికల వివరాలను మూవీయునిట్ తాజాగా ప్రకటించింది.
అయితే విక్టరి వెంకటేశ్ 'గురు' సినిమాతో తెలుగులో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి రితికా సింగ్.. ఈ చిత్రంలో కీ రోల్ పోషించనుంది. రితికాతో పాటు మంజూ వారియర్, దుషారా విజయన్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమైనట్టు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. మరి ఎవరు ఏయే పాత్రల్లో మెరవనున్నారో తెలియాలంటే సినిమా రిలీజ్ వరకూ ఆగాల్సిందే.
ఎవరీ దుషారా, మంజూ వారియర్.. 2021లో విడుదలైన 'సార్పట్ట పంరంపరై' అనే తమిళ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిందీ భామ. ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ పా. రంజిత్ తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో దుషారా.. హీరో ఆర్య సరసన నటించి మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. ఇక మంజూ వారియర్.. కోలీవుడ్లో పలు సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు పొందింది.
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Damn! I'm not even able to see through my tears right now.— Ritika Singh (@ritika_offl) October 2, 2023
An opportunity to share the screen with Rajni Sir and the entire stellar cast and crew of #Thalaivar170 is straight out of my dreams and I'm immensely grateful for this opportunity!
What a momenttt!!!!@rajinikanth… pic.twitter.com/pSTtW3D3so
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Welcoming the smart, stylish and skilled Ms. Manju Warrier 👩🏻💻✨ on board for #Thalaivar170🕴🏼#Thalaivar170Team has gotten more graceful 🦋 with the addition of beautiful @ManjuWarrier4 🎬🤗🌟@rajinikanth @tjgnan @anirudhofficial @officialdushara @ritika_offl @RIAZtheboss… pic.twitter.com/lhGF4zwdkK— Lyca Productions (@LycaProductions) October 2, 2023
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Welcoming the talented actress Ms. Dushara Vijayan ✨ on board for #Thalaivar170🕴🏼#Thalaivar170Team has gotten stronger with the addition of the wonderful @officialdushara 🎬🤗🌟@rajinikanth @tjgnan @anirudhofficial @RIAZtheboss @V4umedia_ @gkmtamilkumaran @LycaProductions… pic.twitter.com/s1dXzNpGBr— Lyca Productions (@LycaProductions) October 2, 2023
ముగ్గురిలో ఎవరు?.. సినిమాలో మరో కీలక పాత్రలో నటించేందుకు.. డైరెక్టర్ జ్ఞానవేల్, టాలీవుడ్ హీరో నానిని సంప్రదించారని టాక్ వినిపించింది. అయితే నాని ఇందుకు నో చెప్పారని.. ఆ స్థానంలో శర్వానంద్ని తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందని వార్తలొచ్చాయి. శర్వానంద్ కూడా సినిమాలో నటించేందుకు తిరస్కరించారని.. దీంతో ఆ అవకాశం దగ్గుబాటి రానాకు దక్కనుందని జోరుగా ప్రచారం సాగింది. కానీ ఈ విషయం గురించి మూవీటీమ్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. మరి ఈ ముగ్గురిలో ఎవరు రజనీకాంత్తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటారో తెలియాలంటే కొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.
వీరితో పాటు సినిమాలో బాలీవుడ్ బిగ్బీ అమితాబ్ బచ్చన్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారని టాక్. అలాగే మలయాళ నటుడు ఫాహద్ ఫాజిల్ కూడా కీలక పాత్రలో మెరవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ సంచలనం అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించనున్నారు. ఇక 2024లో సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.