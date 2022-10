Wife tried to kill her husband: ఆంధ్రప్రదేశ్​ నెల్లూరు రూరల్ మండలం సౌత్ మోపూరులో దారుణం జరిగింది. బైక్​పై వెళ్తుండగా భర్త గొంతును భార్య కోసేసింది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న బాధితుడిని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈవిధంగా ఉన్నాయి. సౌత్ మోపూర్​కు చెందిన ప్రసన్న కుమార్, లక్ష్మీ ప్రసన్నను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇదివరకే వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలున్న లక్ష్మీప్రసన్న భర్తను, పిల్లలను వదిలేసి ప్రసన్నకుమార్​ను వివాహం చేసుకుంది.

వీరికి ఓ కుమారుడు పుట్టగా.. ఇటీవల తనను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడంటూ భర్తపై కక్ష పెంచుకుంది. నెల్లూరు నుంచి బైక్​పై సౌత్ మోపూరుకు వెళ్తుండగా మొగళ్లపాళెం స్టేడియం సమీపంలో ప్రసన్నకుమార్ గొంతు కోసింది. గుర్తించిన స్థానికులు బాధితుడిని చికిత్స నిమిత్తం నెల్లూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు లక్ష్మీ ప్రసన్నను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

ఇవీ చదవండి: యువకుడి దారుణహత్య.. కాళ్లూ చేతులు కట్టేసి.. ఊహించలేం అసలు?

మలద్వారంలో కిలో బంగారం.. క్యాప్సుల్స్​లో నింపి..